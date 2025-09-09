ЦИК КР ведет подготовительные работы по техническому обеспечению выборов

Согласно принятым в избирательном законодательстве изменениям, ЦИК КР внедряет систему онлайн-идентификации избирателей в режиме реального времени. Это предоставит гражданам возможность голосовать по месту фактического нахождения, при этом избирательный бюллетень распечатывается по избирательному округу, подтвержденному адресом регистрации.

В настоящее время проводятся работы по модернизации системы идентификации, всех типов избирательного оборудования и других информационных ресурсов.

Все выполняемые задачи по улучшению систем и избирательного оборудования, используемых в избирательном процессе, реализовываются с учетом обеспечения сохранности, целостности и безопасности. Также выполняются работы по обеспечению кибербезопасности информационных систем.

В рамках проводимых работ со стороны системных администраторов ЦИК актуализируются сведения избирателей, картографические данные по границам избирательных участков, обеспечивается сохранность компьютерного и периферийного оборудования в соответствующих территориальных избирательных комиссиях.

В августе и начале сентября 2025 года ЦИК КР провела ряд мероприятий по тестированию системы онлайн-идентификации и модернизированного оборудования, а также по обучению его применения.

В Бишкеке и Чуйской области было организовано тестирование с участием 200 участковых избирательных комиссий. В ходе тестирования системы онлайн-идентификацию прошли 4 тысячи 687 человек.

ЦИК КР сообщает, что информационные системы, избирательное оборудование и иные технические средства, используемые в избирательном процессе, проходят полную проверку.