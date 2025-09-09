В Бишкеке 9 сентября небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +29 градусов.
У кого намечается той
Нурдан Орунтаев
Родился 9 сентября 1988 года. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.
Памятные даты
День комуза
Праздник появился в 2019 году.
День ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.
В указе президента отмечается, что в нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев.
Начались I Всемирные игры кочевников
9 сентября 2014 года в Чолпон-Ате начались I Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В них приняли участие спортсмены из 19 стран.
В основу ВИК легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
Миссия Игр — возрождение и сохранение исторического и культурного наследия кочевых народов мира.
Международный день красоты
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.
Помимо конкурсов красоты, в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Рамис Рыскулов
Родился 9 сентября 1934 года в селе Кызыл-Туу Московского района. Живописец, народный поэт Кыргызской Республики.
С 1959-го — член Союза писателей СССР, с 1990 года — член Союза художников КР.
Первый поэтический сборник «Жаз» («Весна») издан в 1959-м.
Автор ряда сборников стихотворений и поэм. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других.
Поэтический сборник «Ырлар» («Стихи») отмечен в 1986 году литературной премией имени Алыкула Осмонова.
Умер 26 января 2021 года.
Родился музыкант Алексей Агибалов
Родился 9 сентября 1940 года. В 13 лет начал заниматься гитарой по школам Александра Иванова-Крамского и Владимира Сазонова.
С 1975-го — солист Кыргызского радио, солист-гитарист Кыргызской филармонии. Выступал с сольными концертами в Харькове, Ростове-на-Дону, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Астане и других городах, участвовал в фестивалях как исполнитель, является одним из немногих солирующих гитаристов, исполняющих концерты для гитары с оркестром.
Автор музыки к шести документальным фильмам «Кыргызфильма» и студии «Ордо», ряда пьес для гитары, выпущенных издательствами «Музыка» (Москва) и «Орфей» (США). Сделал более ста радиопередач из цикла «Гитара и гитаристы».
Автор ряда литературных трудов — публикаций в журнале «Литературный Киргизстан», документальной повести о Леониде Дядюченко «Плач гитары» (2006).
С 1975 года начал заниматься ювелирным дизайном. С 1990-го являлся членом Союза народных мастеров Кыргызстана.
Умер 20 августа 2019 года.