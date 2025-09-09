В Бишкеке 9 сентября небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +29 градусов.

У кого намечается той

Нурдан Орунтаев

Родился 9 сентября 1988 года. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Памятные даты

День комуза

Праздник появился в 2019 году.

День ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.

В указе президента отмечается, что в нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев.

Начались I Всемирные игры кочевников

Фото 24.kg. Открытие ВИК-2014

9 сентября 2014 года в Чолпон-Ате начались I Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В них приняли участие спортсмены из 19 стран.

В основу ВИК легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Миссия Игр — возрождение и сохранение исторического и культурного наследия кочевых народов мира.

Международный день красоты

Фото из интернета. Кыргызстанка Алтынай Ботоярова на конкурсе «Мисс Вселенная»

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

Помимо конкурсов красоты, в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Рамис Рыскулов

Фото из интернета. Рамис Рыскулов

Родился 9 сентября 1934 года в селе Кызыл-Туу Московского района. Живописец, народный поэт Кыргызской Республики.

С 1959-го — член Союза писателей СССР, с 1990 года — член Союза художников КР.

Первый поэтический сборник «Жаз» («Весна») издан в 1959-м.

Автор ряда сборников стихотворений и поэм. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других.

Поэтический сборник «Ырлар» («Стихи») отмечен в 1986 году литературной премией имени Алыкула Осмонова.

Умер 26 января 2021 года.

Родился музыкант Алексей Агибалов

Фото Facebook. Алексей Агибалов

Родился 9 сентября 1940 года. В 13 лет начал заниматься гитарой по школам Александра Иванова-Крамского и Владимира Сазонова.

Читайте по теме Струны жизни Алексея Агибалова

С 1975-го — солист Кыргызского радио, солист-гитарист Кыргызской филармонии. Выступал с сольными концертами в Харькове, Ростове-на-Дону, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Астане и других городах, участвовал в фестивалях как исполнитель, является одним из немногих солирующих гитаристов, исполняющих концерты для гитары с оркестром.

Автор музыки к шести документальным фильмам «Кыргызфильма» и студии «Ордо», ряда пьес для гитары, выпущенных издательствами «Музыка» (Москва) и «Орфей» (США). Сделал более ста радиопередач из цикла «Гитара и гитаристы».

Автор ряда литературных трудов — публикаций в журнале «Литературный Киргизстан», документальной повести о Леониде Дядюченко «Плач гитары» (2006).

С 1975 года начал заниматься ювелирным дизайном. С 1990-го являлся членом Союза народных мастеров Кыргызстана.

Умер 20 августа 2019 года.

Куда сходить