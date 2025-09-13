Сильвестр Сталлоне, детективы и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (15-21 сентября) продолжение и премьеры криминальных сериалов. Поклонники Сильвестра Сталлоне вновь встретятся с ним в продолжении «Короля Талсы». Стоит обратить внимание на интересный и с юмором детектив «Большой потенциал». Есть на неделе также и мультфильмы, и драмы. В общем, почти на любой вкус.

1 «Король Талсы», криминал, третий сезон (21 сентября) «Король Талсы», криминал, третий сезон (21 сентября)

Криминальная драма о новой жизни недавно освобожденного из-под стражи мафиози. Дуайт Манфреди провел за решеткой 25 лет, добившись в тюрьме уважения и влияния. Однако на свободе мужчина понимает, что его время прошло. Мир стал другим, и в его родной преступной «семье» в Нью-Йорке для него не осталось места. Чтобы отделаться от «старого пса», босс ссылает Дуайта в штат Оклахома якобы с важным заданием. Но Манфреди быстро понимает, что теперь он сам за себя.

2 «Черный кролик», детектив, премьера (18 сентября)

Детективный мини-сериал с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу в главных ролях. Оба героя — обаятельные и эксцентричные мужчины со склонностью к различным авантюрам. Пока что они не знают друг друга, но очень скоро судьба сведет их вместе и сделает непримиримыми соперниками. Каждый из них готов на любые ухищрения и жертвы, чтобы получить главный приз в этой игре под названием «жизнь». Для кого-то гонка станет смертельной, а кого-то она, напротив, поднимет на небывалые высоты.

3 «Большой потенциал», детектив, второй сезон (16 сентября) «Большой потенциал», детектив, второй сезон (16 сентября)

Морган, мать-одиночка с тремя детьми, работает уборщицей в полицейском участке. Однажды она становится случайной свидетельницей преступления и обнаруживает у себя редкий дар — способность быстро и эффективно систематизировать различные факты. Благодаря этой способности женщину приглашают в качестве консультанта для помощи в расследовании.

4 «Поколение «Ви», фантастика, второй сезон (17 сентября)

Супергеройский подростковый сериал является спин-оффом многосерийного проекта «Пацаны». В центре событий оказываются необычные студенты, которые поступают в Университет Годолкина, частный колледж для ребят со сверхъестественными способностями. Сюда принимают только лучших, чтобы впоследствии сделать из них настоящих героев. В учебном заведении ребята оттачивают свое мастерство и учатся быть полезными обществу. Сюжет пересекается с третьим сезоном «Пацанов».

5 «Бункер для богачей», триллер, премьера (19 сентября)

Когда группа миллиардеров, прячась от разрушительного глобального кризиса, укрывается в роскошном бункере, между двумя семьями с новой силой вспыхивает старая вражда.

6 «Утреннее шоу», драма, четвертый сезон (16 сентября)

Один из первых драматических сериалов от Apple TV+. Сюжет строится вокруг одного телеканала, сотрудник которого стал участником крупного скандала. Сам Митчелл отрицает то, что принуждал к связи коллег-женщин, пользуясь высоким положением. Его коллега Алекс понимает, что настало ее время, и пока репутация программы в ее руках, она начинает диктовать руководству канала свои условия. В то же время у нее появляется новая коллега — настоящая журналистка, ратующая исключительно за правду, Брэдли Джексон.

7 «Далекий город», драма, второй сезон (15 сентября)

У красавицы Альи Альбора была счастливая жизнь в Канаде, но все рухнуло из-за внезапной трагедии — гибели мужа Борана. Он хотел, чтобы его похоронили на родине, в старинном городе Мардине. Приехав сюда с пятилетним сыном, Алья понимает, что угодила в капкан. Она знакомится с влиятельным кланом Альбора и его главой Джиханом, братом Борана. Как оказалось, у консервативной родни свои планы на ребенка Альи: мальчика не отпустят обратно в Канаду. Преступные тайны, борьба за власть и смертельная вражда.

8 «Обоснованное сомнение», драма, третий сезон (18 сентября)

В центре событий оказывается женщина-юрист по имени Джекс Стюарт. Ее репутация весьма неоднозначна. Многие осуждают Джекс за сомнительное отношение к этическим нормам и дикое толкование закона... Но это происходит лишь до того момента, пока человек не попал в беду. Тогда ему предоставляется возможность увидеть Джекс такой, какая она есть. Стюарт — самый блестящий и бесстрашный адвокат в Лос-Анджелесе. Она готова бороться с несовершенствами системы правосудия при любом удобном случае.

9 «1670», сатирическая комедия, второй сезон (17 сентября)

В центре событий оказывается веселый дворянин, который преследует весьма амбициозные цели. Несмотря на то что на пути у главного героя немало препятствий, он упорно движется к желаемому. Герой хочет стать самым знаменитым и прославленным деятелем в Польше. Для этого ему предстоит преодолеть семейные проблемы, многочисленные склоки и конфликты с крестьянами. Неунывающего дворянина ждет немало испытаний и увлекательных приключений на его пути.

10 «Отель с привидениями», мультфильм, премьера (19 сентября) «Отель с привидениями», мультфильм, премьера (19 сентября)

Мать-одиночка двоих детей пытается управлять отелем с привидениями с помощью своего отчужденного брата, который теперь является одним из призраков.

11 «LEGO Звездные войны: Восстанови галактику», мультфильм, второй сезон (19 сентября) «LEGO Звездные войны: Восстанови галактику», мультфильм, второй сезон (19 сентября)

Вся галактика Звездных войн переворачивается с ног на голову, когда обычный пастух Сиг Гриблинг находит мощный артефакт в скрытом храме джедаев. Он оказывается втянут в приключение в новой, удивительно дикой и искаженной версии галактики, где хорошие парни становятся плохими, плохие — хорошими, и судьба всех зависит от того, сможет ли Сиг стать героем, который соберет все воедино.

12 «Футурама», мультфильм, 13-й сезон (15 сентября) «Футурама», мультфильм, 13-й сезон (15 сентября)

Сериал рассказывает о простом курьере из Нью-Йорка, который в конце XX века доставляет заказ в криогенный институт, замораживается и просыпается в XXXI столетии. В Новом Нью-Йорке Фрай находит место в компании доставки межгалактических грузоперевозок своего дальнего чудаковатого племянника профессора Фарнсворта. Сотрудничать предстоит с одноглазой Турангой Лилой и роботом-алкоголиком Бендером Родригесом. Мультсериал следует за приключениями необычной команды.

