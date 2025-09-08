13:12
Общество

Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека

В связи с работами на газопроводах среднего и низкого давления с 10 по 11 сентября временно приостановят подачу природного газа в части столицы. Об этом сообщает пресс-служба «Бишкекгаза».

Голубое топливо отключат в районе, ограниченном следующими улицами:

  • Алыбаева;
  • Кривоносова;
  • Тойгонбаева;
  • Тимура Фрунзе.

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.
