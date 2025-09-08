10:28
Общество

В Токмаке открылся новый Центр обслуживания населения

В Токмаке состоялось торжественное открытие нового Центра обслуживания населения. В мероприятии принял участие управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Об этом сообщает ГУ «Кызмат».

По его данным, ЦОН расположен по адресу: город Токмак, улица Ибраимова, 1/1 (бывшее здание автовокзала). Общая площадь объекта составляет 1 тысячу квадратных метров, что позволит создать комфортные условия для обслуживания жителей города и Чуйского района, а это более 150 тысяч человек.

В центре предоставляются все основные государственные услуги: оформление паспортов, услуги ЗАГС, присвоение ПИН, регистрация граждан Кыргызской Республики и иностранцев.

Для удобства граждан в новом ЦОН предусмотрены зона фотоуслуг, VIP-обслуживание, касса, торжественный зал для регистрации браков, нотариус, комната матери и ребенка.

Для повышения пропускной способности штат сотрудников увеличен: вместо 10 специалистов теперь прием ведут 12 работников и 5 — это технический персонал. Это позволит обслуживать ежедневно до 600 посетителей и сократить время ожидания в очередях.

«Открытие нового ЦОН — важный шаг в повышении доступности и качества государственных услуг. Мы создаем удобные и современные условия, чтобы каждый житель Чуйской области мог получить услугу быстро и комфортно», — отметил Каныбек Туманбаев.

Открытие новых ЦОН — часть масштабной работы по цифровизации страны и созданию комфортных условий как для населения, так и для сотрудников центров. Здесь граждане смогут не только получать услуги в формате «единого окна», но и обучаться использованию государственных онлайн-сервисов. Рост числа пользователей цифровых услуг — это в первую очередь удобство для граждан и снижение нагрузки на сами центры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342571/
просмотров: 100
