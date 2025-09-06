Джалал-Абад станет Манасом: общество и эксперты о переименовании

Джалал-Абадский городской совет 3 сентября на внеочередной сессии единогласно поддержал предложение мэра Эрнисбека Ормокова о переименовании города в Манас. В газете «Эркин Тоо» отмечается, что существующие объяснения названия Джалал-Абад не подтверждены научными исследованиями и опираются в основном на устные легенды.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР во Франции Садык Шер-Нияз отметил: «Если мы называем город Манас, значит, кыргызский народ вечен! Название Манас звучит гордо и возвышенно. Наши главные города — Бишкек и Ош, но имя Манас вызывает особое уважение».

Историк Кайнарбек Бийлибаев пояснил происхождение названия «Джалал-Абад»: слово «Абад» на персидском означает «место, где живут люди», а «Джелал» в урду, персидском и арабском переводится как «святое, великое место». Исторически город получил это название по аналогии с афганским Джелалабадом, основанным в XVI веке. По словам ученого, нынешнее переименование сделает город Манас символом силы и значимости для кыргызского народа.

Журналисты и общественные деятели также поддержали переименование. Азизбек Чамашев подчеркнул, что после 34 лет независимости решение назвать город Манас является исторически верным и легитимным, ведь ранее ни один другой город Кыргызстана таким именем не обладал. Экс-глава «ЭлТР» Шайырбек Абдырахман отметил воспитательную ценность: «Школы будут проводить занятия о Манасе, в городе появятся музей и памятники герою. Молодое поколение будет знать, что они — потомки Манаса».

Экс-депутат Кубанычбек Кадыров также выразил одобрение, считая, что переименование укрепляет национальную идентичность. Журналист Тологон Сулейманов подчеркнул сакральное значение имени: «Манас — это не только эпос, но и кровь, код нашего народа».

Таласский житель Бакай Абдымалик предложил уточнить название как «Айкол Манас», чтобы подчеркнуть уникальность героя, а также отметил, что при переименовании города может рассматриваться вопрос о придании ему статуса административного центра.

Следующие шаги включают разработку законопроекта для рассмотрения в Жогорку Кенеше и проведение общественных обсуждений. После утверждения парламентом документ будет направлен президенту на подпись. Исторически город основан в 1870 году, с 1991-го является центром Джалал-Абадской области и третьим по величине городом страны.