Общество

КР запрещает производство и хранение биологического и токсического оружия

Кабинет министров утвердил постановление, направленное на полное соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и уничтожения бактериологического (биологического) и токсического оружия.

Документ закрепляет правила экспортного контроля и биологической безопасности, запрещает любые работы по созданию и хранению биологического и токсического оружия, а также устанавливает порядок его уничтожения.

Реализация постановления возложена на соответствующие министерства и ведомства, которые обязаны обеспечить исполнение и руководствоваться его положениями в своей деятельности.

Постановление вступает в силу через десять дней.
