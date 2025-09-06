Соблюдать правило пяти «НЕ». О мерах безопасности ребенка рассказали специалисты

В современных условиях крайне важно научить подрастающее поколение соблюдать меры предосторожности, предупреждает Бишкекский центр укрепления здоровья.

БЦУЗ приводит несколько важных правил, которые помогут обеспечить безопасность детей.

Прежде всего нужно приучить ребенка строго соблюдать правило пяти «НЕ»:

никогда не входить в подъезд и лифт с чужими людьми;

никогда не брать угощение или подарки у незнакомых;

никогда не садиться в чужую машину;

никогда не рассказывать чужим о своей семье и о себе;

никогда не молчать и не искать укромное место, если происходит что-то подозрительное, но кричать и бежать в людное место.

Кроме того, следует предупредить детей о ловушках. Как правило, ребенок не откажется пойти со взрослым, который позовет его помочь несчастному котенку или плачущему малышу. Расскажите, что некоторые взрослые обманывают маленьких специально, в корыстных целях.

«Иногда дети склонны переоценивать свои силы и возможности. Ваша задача — объяснить ребенку, что тактика «ноги в руки — и бежать» бывает гораздо полезнее, чем отчаянное смелое молчание или попытка испытать собственные силы, — отмечают в БЦУЗ. — Контролируйте ситуацию. Спрашивайте ребенка, когда он должен вернуться домой из школы. Звоните ему на протяжении дня и интересуйтесь его планами».

Для ребенка школьного возраста мобильный телефон — это средство безопасности. Можно выбрать программу, в рамках которой детский телефон может звонить только на один номер — ваш.

«Время от времени закрепляйте материал, но так, чтобы ребенку не приелись подобные репетиции. Не стесняйтесь устраивать периодически проверку бдительности», — добавили в центре.