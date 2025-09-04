18:44
Общество

В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита

Фото из интернета. Министерство образования

Счетная палата опубликовала результаты аудита исполнения бюджета Министерства образования и науки и его ведомственных организаций за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным аудита, в системе образования страны действуют 89 высших учебных заведений (33 государственных и 56 частных), где обучаются 222 тысячи 699 студентов. В средних профессиональных учебных заведениях — 100 тысяч 728 студентов, в профессиональных лицеях — 31 тысяча 455. Финансируется 2 тысячи 70 школ с 1,263 миллиона учеников, работают 94 тысячи 683 учителя.

Бюджет министерства в 2023-м составил 67,7 миллиарда сомов, кассовые расходы достигли 61,8 миллиарда. Аудит выявил общие нарушения на 723,6 миллиона сомов, из которых 289,7 миллиона подлежат восстановлению, а 214,7 миллиона уже восстановлены — 74,13 процента от выявленной суммы.

Основные нарушения включают:

  • недостатки в исполнении бюджета — 346,4 миллиона сомов;
  • нарушения при составлении и рассмотрении проекта бюджета — 26 миллионов сомов;
  • нарушения при использовании имущества — 35,4 миллиона сомов;
  • нарушения в бухгалтерском учете и отчетности — 314,5 миллиона сомов;
  • нарушения при закупке товаров, работ и услуг — 1,2 миллиона сомов.

Предварительные результаты аудита Джалал-Абадского государственного университета направлены в ГКНБ, а по Таласскому городскому и районному отделам образования — в прокуратуру Таласской области. Кроме того, информация о финансовых нарушениях, связанных с арендой и оплатой труда, предложена к направлению в Генеральную прокуратуру.

Счетная палата продолжает контроль за законным, эффективным и прозрачным использованием государственных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342267/
