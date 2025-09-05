В Бишкеке 5 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +32 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Гаражная, Восточная, Центральная, Самойленко, Волоколамская, Семетей), отрезки улиц Достук, Жаштык, Мыскал;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Бар-Булак, Ала-Мышык), улица Тыныстанова, 189а, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, переулки Советский, Первомайский, Заводской), улица Урицкого, 32/3;

14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча);

13.00-15.00 — отрезки улиц Ленской, Кара-Балтинской, Харьковской, Березовой;

13.00-17.00 — переулки Снегировский, Витебский, отрезки улиц Кызыл-Кийской, Можайского.

1-5 сентября — районы, ограниченные улицами Акиева, Московской, Ибраимова, Осмонкула, проспектом Чуй; улицами Фрунзе, Кулатова. Подробнее

С 9.00 3 сентября до 16.00 6 сентября не будет горячей воды на улице Кийизбаевой, дома № 1/3, 22/1, 22.

У кого намечается той

Каныбек Абдырахманов

Родился 5 сентября 1980 года. Начальник ГУВД Чуйской области.

Памятные даты

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Ташманбет Кененсариев

Фото из интернета. Ташманбет Кененсариев

Родился 5 сентября 1949-го в селе Кара-Суу Джалал-Абадской области. Видный ученый, заведующий отделом Национальной академии «Манас» и Чингиза Айтматова, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кавалер медали «Данк».

Внес большой вклад в становление и развитие Ошского государственного университета, где занимал ответственные посты более 20 лет.

В своей докторской диссертации по-новому раскрыл и интерпретировал сущность и историю Кокандского ханства.

В 2000-2007 годах работал директором Института стратегических исследований при президенте КР, проректором Кыргызско-Российского Славянского университета, в 2008-2010 годах — ректором Джалал-Абадского государственного университета, в 2010-2013 годах — первым проректором Дипломатической академии, в 2014-2019 годах — профессором Института манасоведения КГУ имени Ишеналы Арабаева.

На кыргызском, русском, узбекском, турецком, английском, иранском, китайском, немецком и польском языках опубликованы его 17 монографий, 3 учебника, 18 методических пособий и более 350 научных статей. Под руководством Ташманбета Кененсариева защищено около 20 кандидатских диссертаций.

Являлся заслуженным деятелем образования КР, почетным профессором ряда вузов, академиком Народной академии Центральной Азии. Международным биографическим центром Великобритании ему присвоено звание лучшего педагога 2005-го.

Умер 2 июля 2021 года.

Родилась заслуженный деятель культуры КР Динара Чочунбаева.

Родилась 5 сентября 1956 года во Фрунзе. В 1971-м окончила Художественное училище по декоративному направлению, а в 1978 году — Московский полиграфический институт. Работала художественным редактором издательства «Кыргызстан», с 1980-го входила в состав правления Союза художников КР.

В 1986 году основала Республиканский центр эстетического воспитания, где работала директором 16 лет. При центре в 1995-м открыта «Школа особых детей», а в 1996 году — центр развития традиционной и современной культуры «Кыргызский стиль».

Также возглавляла множество социальных и арт-проектов, связанных с поддержкой и развитием ремесленного искусства в Кыргызстане и Центральной Азии.

С 2004-го была региональным координатором программы ЮНЕСКО/WCC по Знаку качества для ремесел, а в 2006 году учредила международный фестиваль «Оймо». В 2009-м основала общественный фонд «Ресурсный центр CACSARC-kg».

КР успешно выдвинула и включила в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО традиции изготовления ширдака, ала-кийиза и юрты именно под руководством Динары Чочунбаевой.

Награждена почетными званиями «Заслуженный деятель культуры КР» и «Отличник народного просвещения КР», а также Почетной грамотой правительства и наградами СНГ.

Умерла 31 мая 2025 года.

Куда сходить