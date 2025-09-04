В Бишкеке 4 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +32 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.30 — микрорайоны «Учкун», 8, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 18, «Кок-Жар», 22;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Боогачы, 7 Апреля, Тон);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Биримдик), улица Тыныстанова, 189, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Баба Ата), отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской, Казакова, Абдраева, Чугуевской, Дэн Сяопина, Дмитрова, Кенсуйской, Средняя, Монгольской, Жамгырчинова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Южная Магистраль, Баха, Репина, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Мин-Куш, Кара-Кужур), улица Токтогула, 137, отрезки улиц Кудрука, Шорина, Профессора Зимы, Исанова ,40 лет Октября, Манаса, Куренкеева, Джамбул, Баялинова, переулок Джети-Огузский, улицы Осипенко, Тюменская, Тоголока Молдо, Пржевальского, Ушакова, переулки Долонский, Кольский, Кемеровский, улица Урицкого, 32/2;
- 9.00-11.00 — улицы Чуй-33 — Чуй-36;
- 9.00-18.00 — село Степное (улица Новостройка);
- 11.00-13.00 — переулок Пензенский, отрезки улиц Можайской, Тулебердиева, Боталиева, Ганди.
- 1-5 сентября — районы, ограниченные улицами Акиева, Московской, Ибраимова, Осмонкула, проспектом Чуй; улицами Фрунзе, Кулатова.
Памятные даты
Всемирный день таэквондо
4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет на своей сессии в Париже (Франция) объявил о признании таэквондо ВТФ и принятии официальным олимпийским видом спорта в 2000-м.
Этот день утвержден на Генеральной ассамблее в Хошимине (Вьетнам) в 2006 году.
Таэквондо — корейское боевое искусство. Характерная особенность — активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков.
Международный день стрельбы из лука
Ежегодно 4 сентября спортсменами-профессионалами и любителями этого вида спорта отмечается праздник, установленный в честь основания в этот день в 1931 году Международной федерации стрельбы из лука (FITA), которая в настоящее время объединяет 168 национальных федераций.
Стрельба из лука — это вид стрелкового спорта, соревнования в поражении мишеней стрелами на разных дистанциях, в которых участвуют как мужчины, так и женщины. Победителем становится спортсмен или команда, которые наберут больше очков согласно правилам соревнований.
Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение — телеграф
Художник Морзе не имел глубоких знаний в электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, и 10 лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году в Нью-Йоркском университете он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой.
Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.
Основана компания Google
Компания Google Inc. основана в 1998 году Сергеем Брином и Лари Пейджем. Брин и Пейдж познакомились в Стэнфордском университете и вместе стали работать над проектом, который затем превратился в Google.
По заявлению основателей компании, миссия Google состоит в организации мировой информации, обеспечении ее доступности и пользы для всех.
Сегодня компания насчитывает более 10 тысяч сотрудников по всему миру. Брин является президентом по технологиям, Пейдж — президентом по продукции.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Аннас Муслимов
Родился 4 сентября 1936 года во Фрунзе. Советский ученый в области оборонной промышленности, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР.
Создатель уникального изобретения в области оборонной промышленности, в частности метода отбора «золотых» боеприпасов, аналогов которых не существует в мире, то есть идеальных и точных изделий, которые могут использоваться специальными подразделениями войск, таких как снайперы, другие вооруженные подразделения и артиллерия.
Автор 250 научных статей, 48 патентов на изобретения, трех книг для студентов и аспирантов на разных языках, пяти монографий. Подготовил 18 кандидатов наук и 6 докторов наук.
Родился профессор Турар Койчуев
Родился 4 сентября 1938 года. Профессор, заслуженный деятель науки КР.
Действительный член Национальной академии наук, авторитет в области экономической теории, истории экономической мысли, макроэкономики, региональной экономики, внес весомый вклад в постсоветское экономическое реформирование. Его научные работы много раз издавались в России, США, Европе, КНР, Японии и других странах.
Практически вся его трудовая и творческая биография в советское время связана с Академией наук Киргизской ССР: прошел путь от младшего научного сотрудника до президента АН.
С обретением Кыргызстаном независимости приглашен в систему государственной власти. Работал председателем Госкомиссии по экономической реформе (1990-1993), заместителем председателя правительства, государственным секретарем, вице-премьером.