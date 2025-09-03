В Бишкеке 3 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — микрорайон «Учкун» (улицы Мырзаке, Аксы, Чымындык, Уч-Тулга, Мин-Булак, проспект Чуй, дома № 1-5);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Биримдик), улица Московская, дом № 100, отрезки улиц Пишпекской, Мозолева, Кумарыкской, село Маевка (улицы Восточная, Скворцова, Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая), улица Лумумбы, дом № 155;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская — БЧК);

9.00-13.00 — жилмассив «Бакай-Ата 9» (улицы Ак-Талаа, Чыйырды);

13.00-17.00 — жилмассив «Дордой».

1-5 сентября — районы, ограниченные улицами Акиева, Московской, Ибраимова, Осмонкула, проспектом Чуй; улицами Фрунзе, Кулатова. Подробнее

С 9.00 3 сентября до 16.00 6 сентября не будет горячей воды на улице Кийизбаевой, дома № 1/3, 22/1, 22.

Памятные даты

День рождения бюстгальтера

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты.

Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент.

В 1932-м форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в них и придающие женской груди пышность.

Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и драматург Кубанычбек Маликов

3 (16) сентября 1911-го в бедной крестьянской семье в селе Уч-Эмчек (ныне Иссык-Атинский район) родился кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов. Журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Его первые произведения опубликованы в 1928 году. Отдельным изданием стихи впервые вышли в 1933-м (сборник «Кубанычбектин ырлары»). В 1949-1952 годах из-под пера Кубанычбека Маликова вышли поэмы «Дружба и любовь» и «Кадыр-аке». В 1954-1966 годах вышли поэтические сборники «Избранные произведения», «Огни в горах», «Молодость», «Орто-Токой», «Думы о будущем», «Голос со скалы» и другие.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра.

С 1930-х писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Кубанычбеку Маликову также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Родился композитор Джумамудун Шералиев

В 1915 году родился советский композитор, народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев. Один из основоположников кыргызской музыки.

Родился в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Джумамудуну Шералиеву принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

Умер 15 марта 1994-го.

Умер писатель Касымалы Баялинов

В 1979 году умер кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик Касымалы Баялинов.

Родился 25 сентября 1902-го в Иссык-Кульской области. Начал печататься в 1923 году.

В 1926-м издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Оно переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Максима Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Куда сходить