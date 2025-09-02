Мэр Бишкека в подкасте обсудил проблемы массового озеленения города и ответил на критику относительно вырубки деревьев при реконструкции улиц.

По словам Айбека Джунушалиева, вырубка старых тополей и сухостоев на улице Юнусалиева и проспекте Чингиза Айтматова проводилась не ради расширения дорог или установки новых фонарей, а из-за их износа и угрозы безопасности горожан.

«Эти деревья были устаревшими, их корневая система изжила себя. Мы максимально пытались сохранять здоровые растения», — подчеркнул он.

Градоначальник отметил, что проблема массового озеленения столицы не в отсутствии инициативы, а в обеспечении приживаемости новых деревьев. «Мы пробовали высаживать саженцы из Китая с открытой корневой системой — более 90 процентов погибли. Поэтому сейчас создаем питомник, где деревья будут приживаться и только потом высаживаться в городе с закрытой корневой системой», — пояснил он.

В планах столичной администрации — создание новых зеленых зон, высадка девяти видов деревьев, адаптированных к климату Бишкека, и вовлечение жителей в уход за насаждениями. «Важно не просто высадить тысячу деревьев, а чтобы они росли и давали тень. Мы экономим шесть-семь лет, используя высокорослые саженцы», — добавил Айбек Джунушалиев.

Он также заметил, что развитие городской инфраструктуры для пешеходов отстает от автомобильной, и улучшение зеленых насаждений связано с созданием комфортной городской среды. «Город, ориентированный на пешеходов, показывает более высокий ВВП и качество жизни», — сказал мэр.

Отдельно он подчеркнул важность исторического наследия и примера первых мэров Бишкека, которые создавали бульвары и парки, вовлекая жителей в озеленение. «Нам нужно возрождать этот подход и создавать масштабные культурные акции по озеленению столицы», — отметил Айбек Джунушалиев.