Общество

Участок улицы Горького в Бишкеке закроют для устранения дефектов

В социальной сети Facebook горожанин обратился с просьбой устранить нарушения на участке на улице Горького от Панфилова до Тыныстанова и улице Жукеева-Пудовкина от улицы Медерова до улицы Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Градоначальник Айбек Джунушалиев выехал на место и встретился с представителями подрядных организаций.

«На улице Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля делали ремонт в 2024 году. На месте даны поручения об устранении нарушений в кратчайшее время. По информации подрядчиков, продолжительность дорожно-ремонтных работ составит одну неделю. О точной дате закрытия участка будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

На улице Жукеева-Пудовкина делали реконструкцию тепловых сетей в 2024 году. Перед МП «Бишкектеплосеть» и подрядчиками поставлена задача систематически проводить наблюдение и в случае усиления колеи принять меры по замене дорожного полотна.
