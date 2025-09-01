2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сандык-Тор, Куюкова, Шералиева);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Солтон-Сары), «Ак-Босого» (улица Чуй-21), «Щербакова» (улицы Улукман, Умай-Эне, Залкар), «Ак-Босого» (улицы Чуй-47А — Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-55, Саадаева, Манаса, Площадь, Профессора Зимы), улица Урицкого, 32/2;

9.00-13.00 — село Пригородное (улицы Дорожная-45, Серегина-12, −14, −14/3-2);

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая);

13.30-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Серегина, Суворова.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Дачное (улицы Жукова, Чехова, 40 лет Победы, Строительная), Арчалы (улицы Новостройка, Ала-Арчинская), Кара-Жыгач (улица Фрунзе), новостройка, ГЭС-3;

9.00-13.00 — село Гроздь (улицы Гроздненская, ДЭУ, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, Участок);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Лермонтова, Оборонная, Школьная, Комсомольская, Суворова, Центральная, Олимпийская, Ломоносова, Узбекская);

9.00-17.00 — села Полтавка (улица Коминтерна), Айдарбек, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Токтогул), Кайынды (улица Токомбаева);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Молодежная, Ленина Речная, Фрунзе, Школьная, Пионерская, Ванахуна, Гагарина, Хаваза, Западная, Конечная), Нижний Норус (улицы Ленина, Бокомбаева), Туз (улица Максутбаева);

10.00-16.00 — город Кант (улица Восточная);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Солнечная, Ломоносова, Ленина, 50 лет Киргизии, Бакыт, Красина, Щорса, Железнодорожная, Гайдара), Беш-Корук;

9.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), Сретенка (больница);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Спортивная, Царенко, Новая, Исмаила, Садовая, Саадабая, Иманалиева, Джамгырчинова, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Ленина, Ашырбек, Степная, Момунжанова, Школьная, Бейшеналиевой, Кудайбергенова, Каменная, Касым, Правда, тупик Южный, Исмаила, 60 лет Киргизии, Осмоналы, переулок Больничный), Шалта (улицы Калмырза, Иманалы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Проектируемая, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Даир, Западная, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка, кошара), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи), Джал (улицы Сатке, Бакен-Ата, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Нижняя, Сельсоветская, Асанбаева, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, Фрунзе, Школьная, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Весенняя, Строительная, Шаршенова, Сулайманова, Разная), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Садовое;

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Гоголя, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская), Асылбаш (улицы Мира, Доолот, Жаны-Турмуш, Жайчи, Сурабалды, Бира, Майтан, Новая, Ленина, Шамши, Мира, Рысалиева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, поселок Винсовхоз (улицы Парковая, Северная), город Токмак (3-й микрорайон, 7).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Бору­-баш, Гебзе, Гагарина, район «Дениз», улица Тыныстанова), село Чельпек, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Курметы, Ак-Булак, Кичи-Орукту, Ой-Тал, Кутургу;

14.00-17.00 — села Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Саруу.

4 Таласская область

9.00-18.00 — села Озгоруш, Урмарал;

9.00-17.00 — село Май.

5 Нарынская область Нарынская область