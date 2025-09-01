19:03
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сандык-Тор, Куюкова, Шералиева);
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Солтон-Сары), «Ак-Босого» (улица Чуй-21), «Щербакова» (улицы Улукман, Умай-Эне, Залкар), «Ак-Босого» (улицы Чуй-47А — Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-55, Саадаева, Манаса, Площадь, Профессора Зимы), улица Урицкого, 32/2;
  • 9.00-13.00 — село Пригородное (улицы Дорожная-45, Серегина-12, −14, −14/3-2);
  • 10.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая);
  • 13.30-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Серегина, Суворова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дачное (улицы Жукова, Чехова, 40 лет Победы, Строительная), Арчалы (улицы Новостройка, Ала-Арчинская), Кара-Жыгач (улица Фрунзе), новостройка, ГЭС-3;
  • 9.00-13.00 — село Гроздь (улицы Гроздненская, ДЭУ, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, Участок);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Лермонтова, Оборонная, Школьная, Комсомольская, Суворова, Центральная, Олимпийская, Ломоносова, Узбекская);
  • 9.00-17.00 — села Полтавка (улица Коминтерна), Айдарбек, Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Токтогул), Кайынды (улица Токомбаева);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Молодежная, Ленина Речная, Фрунзе, Школьная, Пионерская, Ванахуна, Гагарина, Хаваза, Западная, Конечная), Нижний Норус (улицы Ленина, Бокомбаева), Туз (улица Максутбаева);
  • 10.00-16.00 — город Кант (улица Восточная);

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Солнечная, Ломоносова, Ленина, 50 лет Киргизии, Бакыт, Красина, Щорса, Железнодорожная, Гайдара), Беш-Корук;
  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), Сретенка (больница);

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Спортивная, Царенко, Новая, Исмаила, Садовая, Саадабая, Иманалиева, Джамгырчинова, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Ленина, Ашырбек, Степная, Момунжанова, Школьная, Бейшеналиевой, Кудайбергенова, Каменная, Касым, Правда, тупик Южный, Исмаила, 60 лет Киргизии, Осмоналы, переулок Больничный), Шалта (улицы Калмырза, Иманалы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Проектируемая, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Даир, Западная, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка, кошара), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи), Джал (улицы Сатке, Бакен-Ата, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Нижняя, Сельсоветская, Асанбаева, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, Фрунзе, Школьная, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Весенняя, Строительная, Шаршенова, Сулайманова, Разная), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Садовое;
  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Гоголя, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская), Асылбаш (улицы Мира, Доолот, Жаны-Турмуш, Жайчи, Сурабалды, Бира, Майтан, Новая, Ленина, Шамши, Мира, Рысалиева);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, поселок Винсовхоз (улицы Парковая, Северная), город Токмак (3-й микрорайон, 7).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Бору­-баш, Гебзе, Гагарина, район «Дениз», улица Тыныстанова), село Чельпек, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Курметы, Ак-Булак, Кичи-Орукту, Ой-Тал, Кутургу;
  • 14.00-17.00 — села Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Саруу.
4
Таласская область
  • 9.00-18.00 — села Озгоруш, Урмарал;
  • 9.00-17.00 — село Май.
5
Нарынская область
  • 9.00-19.00 — село Жалгыз-Терек;
  • 10.00-19.00 — село Мин-Булак;
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улица Ленина);
  • 10.00-18.00 — село Казарман, учебный полигон воинской части;
  • 9.00-18.00 — села Ара-Кол, Оро-Башы, Туз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341803/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 августа: где в Бишкеке отключат свет
29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке открыли новую дорогу от&nbsp;Жукеева-Пудовкина до&nbsp;Молдобасанова В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Бизнес
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
1 сентября, понедельник
18:54
Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Вьетнама. О чем говорили Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Вьетнама....
18:53
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
18:30
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
45 лет в профессии учителя и сертификат на 150 тысяч сомов от кабмина
17:48
Жутко или креативно? На дорогах Чуйской области устанавливают макеты школьников