Премьера Таиланда отправили в отставку из-за утечки телефонного разговора

Премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават отстранили от должности. Об этом сообщает канал Thai PBS.

Соответствующее решение принял Конституционный суд королевства после рассмотрения дела об утечке телефонного разговора премьера с экс-главой правительства Камбоджи Хун Сеном. В беседе политик называла таиландских военных «противоположной стороной», противопоставляя себя и правительство вооруженным силам королевства.

Чинават признали виновной в нарушении этических норм.

«Весь состав кабинета министров премьер-министра... так же освобожден от занимаемых должностей», — постановил суд.

Пхетхонгтхан Чинават занимала пост премьера Таиланда с августа прошлого года, она была 31-й главой правительства страны.