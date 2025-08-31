1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улица Тыныстанова, 189/1, жилмассив «Ак Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, улица Урицкого, 32/1, село Нижняя Ала-Арча (улицы Юбилейная, Мраморная, МТФ), жилмассив «Ак-Босого» (Чуй-2, Чуй-14 — Чуй-36, Чуй-54 — Чуй-62), улицы Профессора Зимы, Боровской, Саадаева, Тоголока Молдо;
- 8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбоб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);
- 9.00-13.00 — отрезки переулка Талды-Суйского, улиц Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской;
- 10.00-17.00 — село Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Молодая Гвардия, Садовая);
- 13.30-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Молдокунова, Пригородная-3, Боталиева-2).
2Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Бору-баш, Гебзе, Гагарина, район «Дениз», улица Тыныстанова, 43), села Чельпек, Чон-Жаргылчак, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Сары-Камыш.