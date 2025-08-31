18:47
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улица Тыныстанова, 189/1, жилмассив «Ак Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, улица Урицкого, 32/1, село Нижняя Ала-Арча (улицы Юбилейная, Мраморная, МТФ), жилмассив «Ак-Босого» (Чуй-2, Чуй-14 — Чуй-36, Чуй-54 — Чуй-62), улицы Профессора Зимы, Боровской, Саадаева, Тоголока Молдо;
  • 8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбоб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);
  • 9.00-13.00 — отрезки переулка Талды-Суйского, улиц Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской;
  • 10.00-17.00 — село Маевка (переулок Садовый, улицы Курманалиева, Молодая Гвардия, Садовая);
  • 13.30-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Молдокунова, Пригородная-3, Боталиева-2).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Бору­-баш, Гебзе, Гагарина, район «Дениз», улица Тыныстанова, 43), села Чельпек, Чон-Жаргылчак, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Сары-Камыш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341529/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
30 августа: где в Бишкеке отключат свет
29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Последствия селя в&nbsp;Абшыр-Ате. За&nbsp;миллионный ущерб ответит &laquo;маленький человек&raquo; Последствия селя в Абшыр-Ате. За миллионный ущерб ответит «маленький человек»
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
31 августа, воскресенье
18:45
В Бишкеке кроссовер сбил четырех пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП В Бишкеке кроссовер сбил четырех пешеходов. Один из них...
18:30
1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:13
Дональд Трамп нашел глубокую трещину в каменной кладке Белого дома
17:47
После реабилитации открывается участок проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке
15:00
Луна над Иссык-Кулем и озеро Кель-Суу. Фото и видео читателей 24.kg