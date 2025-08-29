13:08
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил постановление о внесении изменений в ряд решений, касающихся налогообложения, на основании Закона № 37 от 12 февраля 2025 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты КР в сфере налогообложения». Документ направлен на реализацию положений закона и уточнение процедур в налоговой сфере.

Среди ключевых изменений — корректировка работы внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах республики. Так, список контрольных пунктов на автодорогах дополнен уточнением работы поста в Сосновке Чуйской области.

В части налогообложения предпринимательской деятельности постановлением внесены уточнения по базовой сумме патентного налога. Для случаев, когда индивидуальный предприниматель привлекает близкого родственника в качестве наемного работника, применяется ставка 0 процентов. Также определены даты вступления в силу отдельных положений — с 1 апреля 2025 года.

Кабинет министров обновил правила проведения камеральных проверок налоговыми органами.

Теперь при выявлении несоответствий в работе налогоплательщика, а также ошибок в заполнении налоговой отчетности налоговые органы могут направлять данные в территориальные подразделения для проведения камеральных или выездных проверок.

Кроме того, уточнен порядок оформления документов и уведомлений по результатам таких проверок, включая корректировку терминологии и ссылок на показатели работы налогоплательщика.

Особое внимание уделено применению условного расчета НДС при импорте товаров из третьих стран.

Внесены изменения в сроки рассмотрения заявлений, а также уточнены формы взаимодействия с налоговыми и таможенными органами через электронные системы.

Постановлением также уточнены положения по использованию электронных счетов-фактур. Налогоплательщики, освобожденные от обязательного применения электронного документооборота, теперь могут регистрироваться в системе добровольно и использовать счета-фактуры в электронной форме.

В области анализа деклараций государственных и муниципальных служащих введены более строгие критерии.

Проверка доходов, расходов и имущества проводится с учетом потенциальных коррупционных рисков, исключая лиц, занимающих политические, специальные и высокие административные должности, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чьи декларации имеют ограниченный доступ.

Касательно социальных налоговых вычетов, уточнены правила учета расходов на образование: размер вычета не может превышать 10 процентов налоговой базы для обычных налогоплательщиков и 25 процентов для семей с тремя и более иждивенцами.

Также расширены правила маркировки топлива и контроля за операциями по исламскому финансированию. Банки и платежные организации теперь обязаны предоставлять налоговым органам сведения о счетах и операциях клиентов, включая кредиты, выданные и погашенные по исламским принципам.

Новые изменения вступают в силу поэтапно. Основная часть положений вступает в действие через 10 дней, тогда как отдельные пункты применяются с 1 апреля, 1 мая и 12 апреля 2025 года, а также с 1 октября 2024 года.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341440/
просмотров: 582
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
В Кыргызстане приняли госпрограмму для этнических кыргызов из Афганистана
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
13:06
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для тур...
13:00
Бишкек укрепляет систему водоснабжения: создан новый департамент
12:48
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
12:30
В Бишкеке создали фонд для спасения парков: деньги пойдут на озеленение и отдых
12:24
В Кыргызстане турфирмам без официальной аккредитации запрещено проводить умру