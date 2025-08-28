23:28
Общество

С началом учебного года мэрия Бишкека усиливает работу общественного транспорта

С началом учебного года мэрия Бишкека усиливает работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с муниципальным предприятием «Бишкекский городской транспорт» поручено:

  • обеспечить стабильное функционирование общественного транспорта с соблюдением установленного интервала движения и выхода транспорта на линии;
  • опубликовать маршруты общественного транспорта, проходящие на пути их следования к образовательным организациям;
  • на регулярной основе проводить инструктаж с водителями автобусов по соблюдению Правил дорожного движения.

Управлению патрульной службы милиции Главного управления внутренних дел Бишкека поручено принять меры по усилению регулирования дорожного движения в часы пик.

Напоминаем, жители и гости столицы, для удобного формирования маршрута передвижения на общественном транспорте могут использовать приложение «Мой город».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341372/
