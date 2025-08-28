На автодороге Сокулук – Арал, расположенной в Сокулукском районе, завершены работы по укладке асфальта на участке протяженностью 1 километр 800 метров. Асфальтирование было проведено в рамках титульного списка на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время на указанном участке планируется проведение работ по обновлению дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

Дорожно-строительные работы выполнены Дорожно-эксплуатационным предприятием № 1 при Министерстве транспорта и коммуникаций. При выполнении работ особое внимание уделялось срокам и качеству.