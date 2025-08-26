Подготовка к ОЗП. В части Бишкека почти на полторы суток отключат горячую воду

27 августа с 9.00 до 16.00 28 августа 2025 года, в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону, будет произведено отключение горячего водоснабжения для устранения повреждения на тепловой сети диаметром 700 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Горячее водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

улица Шабдан баатыр, дом № 41б;

улица Акылбекова, дом № 53;

улица Воронежская, дома № 1-16;

улица Кишиневская, дома № 50, 47, 43, 80;

улица Фрунзе, дома № 59, 55, 50, 52, 107, 165, 167;

улица Курманжан Датки, дома № 76, 109а, 111, 113, 115;

улица Салиевой, дома № 192, 182, 186, 143, 147, 149, 145, 145а, 154;

улица Буденова, дома № 124, 103а, 77а, 91б, 143а, б, 95а, 77, 75;

частный сектор Комсомольский тупик;

ЦСМ № 5.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует горожан о временных неудобствах и рассчитывает на ваше понимание.