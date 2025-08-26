18:04
В Оше открыли памятник Алымбеку Датке

В Оше состоялось торжественное открытие памятника известному государственному деятелю Алымбеку Датке. Об этом сообщили в мэрии Оша.

В церемонии приняли участие представители местной власти и общественных организаций, а также жители города.  

Памятник призван увековечить память о великом лидере. Гости отметили высокий художественный уровень скульптуры и символичность ее образа.

Мероприятие сопровождалось культурной программой.

 

Также сегодня состоялось официальное открытие улицы, переименованной в честь Алымбека Датки. Отмечается, что в открытии приняли участие мэр Женишбек Токторбаев, председатель городского совета Болот Баетов, потомки Алымбека датки, приехавшие из Алайского района, и жители города.

Алымбек Датка — выдающийся кыргызский политический и общественный лидер XIX века, знаменитый своей мудростью, дипломатическими талантами и вкладом в объединение кыргызских племен.
