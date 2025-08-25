В Бишкеке оштрафовали 17 человек за курение в неположенных местах

В Бишкеке в ходе рейда сотрудников Первомайского УВД, в кафе и других местах отдыха, за курение в неположенных местах были оштрафованы 17 человек. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.

По ее данным, в результате рейда были составлены административные протоколы в отношении нарушителей. Они привлечены к ответственности по статье 83 Кодекса КР о правонарушениях («Курение в неустановленных местах») и оштрафованы на сумму 3 тысячи сомов каждый.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники милиции напомнили посетителям и владельцам заведений, что, в соответствии с законодательством КР, курение табака, электронных сигарет и кальянов в определенных общественных местах строго запрещено.