10:52
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Минтруда России намерен в 2026 году снизить долю мигрантов на рабочих местах

Министерство труда и социальной защиты России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, а в некоторых отраслях свести ее до нуля. Например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект соответствующего постановления правительства РФ также предлагает ограничить долю трудовых мигрантов в строительстве до 50 процентов (в 2025 году она составляла до 80 процентов), а в организациях общепита как минимум половину рабочих мест предоставлять только россиянам.

Ранее Минтруд предложил ограничить трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие социальное взаимодействие и коммуникацию с российскими гражданами

В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение на работу мигрантов составит не более 40 процентов (вместо прежнего уровня — до 50 процентов).

Кроме того, проектом постановления предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается. Среди них перечислены Удмуртская Республика, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339946/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге все-таки запретили трудовым мигрантам работать таксистами
В России с начала года с участием мигрантов произошло всего 3,7 процента ДТП
Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов
В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят
Более 44 тысяч кыргызстанцев работают в сервисах «Яндекс» в России
В Санкт-Петербурге хотят повысить цену патентов для трудовых мигрантов
В РФ чиновники одобрили предложение об упрощении оформления на работу мигрантов
В Омске кыргызстанцам строительная компания не выплатила зарплату
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты
За рубежом находятся около 600 тысяч кыргызстанцев
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в&nbsp;Бишкеке Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в&nbsp;Центральной Азии исчезнет жизнь Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
Бизнес
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
18 августа, понедельник
10:51
Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и НАТО Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отк...
10:35
В Бишкеке 19 августа отключат питьевую воду
10:34
Саида Мирзиеева рассказала о шоу Zakovat Asian Cup II, которое пройдет в Бишкеке
10:25
Более 22 тысяч нарушений ПДД выявлено в Кыргызстане за прошлую неделю
10:17
Снизился экспорт скота из Кыргызстана