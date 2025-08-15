ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана

Министерство иностранных дел распространило дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 14 августа в районе Абу-Зенима (Египет) с участием туристического автобуса.

По данным ведомства, по итогам проверки информация о том, что в автобусе среди пассажиров были и граждане Кыргызстана, не подтвердилась.

Ранее российские СМИ сообщали, что в туристическом автобусе, попавшем в ДТП по пути из Шарм-эль-Шейха в Каир, были граждане России, Украины и Кыргызстана. МИД КР сообщал, что проверяет информацию.