23:13
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана

Министерство иностранных дел распространило дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 14 августа в районе Абу-Зенима (Египет) с участием туристического автобуса.

По данным ведомства, по итогам проверки информация о том, что в автобусе среди пассажиров были и граждане Кыргызстана, не подтвердилась.

Ранее российские СМИ сообщали, что в туристическом автобусе, попавшем в ДТП по пути из Шарм-эль-Шейха в Каир, были граждане России, Украины и Кыргызстана. МИД КР сообщал, что проверяет информацию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339848/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Атинском районе поезд столкнулся с КамАЗом на переезде
В Египте в ДТП с автобусом пострадали туристы из России, Украины и Кыргызстана
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП
В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова в Бишкеке
Мальчик 10 лет жил без носа и глаза. Ему бесплатно реконструируют лицо
Главы МИД КР и РК обсудили ключевые аспекты взаимодействия двух стран
Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Бишкеке. Сгорел мотоцикл
На трассе Бишкек — Ош в Таш-Кумыре произошло страшное ДТП с бензовозом
На обновленном проспекте Айтматова вновь ДТП — местные жители просят помощи
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
23:05
Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш все-таки стали поливать Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш все-таки с...
22:36
ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана
22:17
На антисанитарию у мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека
22:00
Возник конфликт с финансово-кредитной организацией? Нацбанк пояснил, как быть
21:48
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода