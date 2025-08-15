Мэр Оша Женишбек Токторбаев передал городской службе чрезвычайных ситуаций необходимые спасательные средства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За счет городского бюджета служба получила мотопомпу, дрон, стабилизатор, специальную форму для пожарных, средства связи и ряд других спецсредств.

Во время мероприятия градоначальник примерил пожарную каску.

Фото мэрии. В Ошской городской службе МЧС появились новые спасательные средства

Отмечается, новые средства будут использовать при различных чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров, что позволит оперативно и качественно оказывать помощь населению.