В Ошской городской службе МЧС появились новые спасательные средства

Мэр Оша Женишбек Токторбаев передал городской службе чрезвычайных ситуаций необходимые спасательные средства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
За счет городского бюджета служба получила мотопомпу, дрон, стабилизатор, специальную форму для пожарных, средства связи и ряд других спецсредств.
Во время мероприятия градоначальник примерил пожарную каску.
Отмечается, новые средства будут использовать при различных чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров, что позволит оперативно и качественно оказывать помощь населению.