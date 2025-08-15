В 2024 году более 4,6 тысячи человек в мире стали жертвами насилия, применявшегося в качестве оружия войны, инструмента пыток, террора и политических репрессий. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, число случаев сексуализированного насилия, связанного с вооруженными конфликтами, выросло на 25 процентов по сравнению с 2023-м.

Нарушения фиксировались как со стороны государственных, так и негосударственных субъектов в 21 стране.

«Больше всего случаев зарегистрировано в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Гаити, Сомали и Южном Судане. Женщины и девочки составили 92 процента жертв, однако целенаправленным нападениям и преследованиям подвергались также мужчины, мальчики, лица с различной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, представители расовых и этнических меньшинств и люди с инвалидностью. Возраст пострадавших варьировался от одного года до 75 лет», — говорится в сообщении.

В докладе отмечается тревожная тенденция роста масштабов насилия в местах лишения свободы, где оно используется как средство пыток, унижения и получения информации.

Негосударственные вооруженные группы применяли сексуализированное насилие с целью укрепления контроля над территориями и ресурсами, а также навязывания экстремистских идеологий. Среди факторов, которые усугубляли риски, авторы доклада отмечают широкую доступность оружия, массовое перемещение населения и нехватку продовольствия.