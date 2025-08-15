16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-19.00 — улица Ауэзова, 1/2;

9.00-14.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек);

9.00-17.00 — отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;

10.00-12.00 — отрезок улицы Бельской;

12.00-14.00 — отрезки улиц Сары-Челекской, Дубосековской, Ичке-Суу, Ракетной, Бельской, Рабочей, Ак-Терекской, Набережной, Кара-Жыгач, Нурекской, переулки Барскаунский, Бешкунгейский, Ак-Сайский, Боомский.

2 Чуйская область