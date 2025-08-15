16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-19.00 — улица Ауэзова, 1/2;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек);
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;
- 10.00-12.00 — отрезок улицы Бельской;
- 12.00-14.00 — отрезки улиц Сары-Челекской, Дубосековской, Ичке-Суу, Ракетной, Бельской, Рабочей, Ак-Терекской, Набережной, Кара-Жыгач, Нурекской, переулки Барскаунский, Бешкунгейский, Ак-Сайский, Боомский.
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Северная, Узгенская, Родниковая, Тянь-Шанская, Ошская, Боконбаева), Ленинское (улица Мостовая), город Кара-Балта (улица Тимирязева), села Алексеевка (улицы Школьная, Космонавтов, Калинина, Лермонтова, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Первомайская, Центральная, Новостройка, Ватутина, Фрунзе, Луговая), Кашкелен (улицы Эгинбаева, Сматова);
- 9.00-18.00 — ущелье Тарылган, села Милянфан (улицы Речная, Ленина, Молодежная, Маслянова, Арли Есеза), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Степная, тупик Комсомольский).