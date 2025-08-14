Берегите здоровье. О правилах ныряния в воду напомнили медики

Неудачный прыжок в воду может обернуться самыми серьезными последствиями. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья.

По данным специалистов, прыгая с высоты в воду, человек может удариться о дно. Если нырять головой вниз, то вся масса тела приходится на шейный отдел позвоночника, он не выдерживает и ломается. Последствия такой травмы очень тяжелые, вплоть до летального исхода.

Прыгая с пирса, можно неправильно «войти» в воду, например, спиной или животом. Это может вызвать серьезные травмы. Если вода холодная, прыжок в нее с высоты может вызвать шоковое состояние или утопление.

Поэтому:

Нужно правильно заходить в воду, особенно холодную, постепенно, с берега.

Не нырять в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться головой о дно или какой-либо предмет (камни и тому подобное).

Нельзя прыгать с перильных ограждений на пирсе — они могут быть неукрепленными или иметь слабые места. Это небезопасно не только для вас, но и всех окружающих, так как может случиться обрушение конструкции.

Не нырять при медицинских противопоказаниях: травмы позвоночника в прошлом, грыжи межпозвоночных дисков и другое.

Не нырять и не купаться в состоянии алкогольного опьянения. В этом состоянии нарушена координация движений, более того, может произойти спазм сосудов. А это чревато обмороком, инфарктом и инсультом.

Ранее сообщалось, что за время купального сезона — 2025 в отделение нейротравмы Национального госпиталя поступило около 20 пациентов-ныряльщиков. Из них трое скончались. Почти половина прооперированных имеет проблемы со здоровьем (не работают ноги, руки).