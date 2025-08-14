20:29
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Общество

Берегите здоровье. О правилах ныряния в воду напомнили медики

Неудачный прыжок в воду может обернуться самыми серьезными последствиями. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья.

По данным специалистов, прыгая с высоты в воду, человек может удариться о дно. Если нырять головой вниз, то вся масса тела приходится на шейный отдел позвоночника, он не выдерживает и ломается. Последствия такой травмы очень тяжелые, вплоть до летального исхода.

Прыгая с пирса, можно неправильно «войти» в воду, например, спиной или животом. Это может вызвать серьезные травмы. Если вода холодная, прыжок в нее с высоты может вызвать шоковое состояние или утопление.

Поэтому:

  • Нужно правильно заходить в воду, особенно холодную, постепенно, с берега.
  • Не нырять в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться головой о дно или какой-либо предмет (камни и тому подобное).
  • Нельзя прыгать с перильных ограждений на пирсе — они могут быть неукрепленными или иметь слабые места. Это небезопасно не только для вас, но и всех окружающих, так как может случиться обрушение конструкции.
  • Не нырять при медицинских противопоказаниях: травмы позвоночника в прошлом, грыжи межпозвоночных дисков и другое.
  • Не нырять и не купаться в состоянии алкогольного опьянения. В этом состоянии нарушена координация движений, более того, может произойти спазм сосудов. А это чревато обмороком, инфарктом и инсультом.

Ранее сообщалось, что за время купального сезона — 2025 в отделение нейротравмы Национального госпиталя поступило около 20 пациентов-ныряльщиков. Из них трое скончались. Почти половина прооперированных имеет проблемы со здоровьем (не работают ноги, руки).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339551/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Новые пособия при производственных травмах и смерти утвердили в Кыргызстане
Число пострадавших в ДТП с участием самокатов в Бишкеке продолжает расти
За травмы на работе с начала года выплачено компенсаций на 23 миллиона сомов
В Кыргызстане на производстве каждый год погибает более 50 человек
В Кыргызстане на угольном месторождении Тегене погиб машинист экскаватора
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
20:21
Берегите здоровье. О правилах ныряния в воду напомнили медики Берегите здоровье. О правилах ныряния в воду напомнили...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:43
Фото дня: снежный лотос на леднике Южный Энильчек поразил кыргызстанцев
19:22
Англичан просят удалить электронные письма, чтобы экономить воду во время засухи
19:05
Царикаев рассказал о выявленных пропусках-вездеходах для большегрузов в Бишкеке