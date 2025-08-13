В Министерстве просвещения прокомментировали 24.kg жалобы родителей на сложности поменять школу на портале, где проводится электронная запись в первый и второй классы.
В ведомстве напомнили, что зарегистрировать ребенка, достигшего школьного возраста (шесть-семь лет), по месту постоянной прописки можно было до 1 июня 2025 года.
«В случае отказа от регистрации по месту постоянной прописки со 2 июня с 9.00 до 15 августа можно выбрать другую школу (не по микроучастку), где имеются свободные места. Родителям давалось право выбрать другую желаемую школу и трижды поменять образовательную организацию, где имелись свободные места», — отметили там.
«С целью защиты их права на образование, а также принимая во внимание обращения граждан, заявки, поступившие от территориальных органов образования относительно увеличения квоты в некоторых школах, Минпросвещения приняло решение об открытии дополнительных квот — с 13 по 15 августа включительно — исключительно для таких случаев. Об этом заранее дана информация в СМИ с указанием школ и количеством квот», — говорится в сообщении.
Во избежание перегрузки системы и повторной миграции уже зачисленных учащихся на эти три дня была временно отключена кнопка «Отменить запись».
Это ограничение, по словам чиновников, введено, чтобы предотвратить хаотичную перезапись детей между школами, которая нарушает работу системы и создает дополнительные административные сложности на местах.
Уточняется, что 15 августа завершается основная регистрация детей в школу. После этой даты все данные о зачисленных детях передаются в систему «Күндөлүк», где администрации школ начнут комплектацию классов.
Все родители или законные представители обязаны не позднее 5 сентября предоставить в зачисленную школу оригинал медицинской справки о состоянии здоровья и медсправки о полученных прививках.