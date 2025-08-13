Прием в первый класс. Родители не могут отменить выбор школы

На портале 1mektep.edu.gov.kg, где проводится электронная запись в школы, отмена выбора образовательной организации временно недоступна. Об этом 24.kg сообщила правозащитница Анара Дауталиева.

По ее словам, к ней обращаются родители, которые не могут изменить выбор школы. «Одна семья, к примеру, записала ребенка в школу в апреле по месту прописки в Таласе, но в ближайшие дни им по семейным обстоятельствам нужно переехать в Бишкек. Однако изменить выбор школы они не могут. Говорят, что эта функция будет активирована с 18 августа, но до тех пор свободных мест может не остаться», — посетовала Анара Дауталиева.

Один из читателей 24.kg сообщил о похожей проблеме. «Нам говорили сначала зарегистрироваться в любую школу, где есть свободные места, а потом якобы можно будет изменить выбор образовательной организации, но теперь эта функция недоступна», — сказал он.

Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что 13 августа начнется дополнительный прием на 2025/2026 учебный год только для детей, которые, по состоянию на 8 августа, не были зарегистрированы ни в одной школе.

«Для пользователей системы, чьи дети уже зарегистрированы в школу, функция отмены записи будет недоступна», — предупреждали в ведомстве.

Второй этап электронной записи детей в школу завершится 15 августа.