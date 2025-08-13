17:46
Общество

Asman Airlines запускает прямые рейсы Бишкек — Нарын

С 4 сентября 2025 года государственная авиакомпания Asman Airlines открывает регулярные прямые рейсы из Бишкека в Нарын. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что полеты будут выполняться на современных и комфортных воздушных судах. Теперь добраться из столицы в Нарын или наоборот можно будет за 40 минут. Цены на билеты — от 2 тысяч 100 сомов. Пока планируется совершать один рейс в неделю. 

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта «Нарын» после реконструкции. Asman Airlines выполнила первый технический рейс в обновленный аэропорт, который пришел в упадок после 1999 года из-за сокращения пассажиропотока.

 
