18:36
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Аэропорт «Нарын» готов к приему судов — «Асман Эйрлайнс» выполнила первый рейс

Фото из интернета

Государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» успешно выполнила первый технический рейс в аэропорт «Нарын», сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Этот полет стал проверкой готовности взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры к приему воздушных судов. Уже с сентября здесь планируется начать регулярные коммерческие рейсы.

Аэропорт «Нарын», расположенный на высоте 2 тысячи 133 метра, долгое время был важным транспортным узлом региона. Его история начинается с 1930-х с посадочной площадки в селе Салкын-Тор. Современное здание аэровокзала построили в 1964 году, взлетно-посадочную полосу и перрон — в 1974-м. После 1999 года из-за сокращения пассажиропотока рейсы прекратились, и аэропорт пришел в упадок.

Возрождение аэропорта стало возможным благодаря инициативе президента Садыра Жапарова, который лично курирует развитие транспортной инфраструктуры регионов. Сегодня аэропорт готов принимать самолеты массой до 22 тонн, включая Ан-2, Ан-26, Ан-28, Як-40 и Dash Q400, а также вертолеты всех типов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339039/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Мин-Булак внедрили уличное освещение на солнечных панелях
В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников
В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение
До 20 миллионов пассажиров в год. В Ташкенте построят новый аэропорт
В Нарыне реконструируют автовокзал: управделами президента проинспектировал
В Нарыне начато строительство современного детского развлекательного центра
Рынки Нарына проверили на наличие акцизных марок на товарах
В Нарыне заложили капсулу для Центра инновационных креативных инициатив
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах
Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
В&nbsp;200 километрах от&nbsp;границы Кыргызстана начнется строительство АЭС В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
18:30
10 августа: где в Бишкеке отключат свет 10 августа: где в Бишкеке отключат свет
18:08
Аэропорт «Нарын» готов к приему судов — «Асман Эйрлайнс» выполнила первый рейс
17:55
В Туркменистане прошли Дни культуры Кыргызстана и Таджикистана
17:33
Официальный учет заболеваний и гибели людей из-за жары занижен — ООН
17:02
В Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак»