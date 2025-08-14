В Бишкеке 14 августа переменная облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.00 — «Городок строителей», 6;
- 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», улица Анкара, 36/2, отрезки улиц Токтогула, Ибраимова, Киевской, Шопокова;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 35, отрезки улиц Токтоналиева, Джаманбаева, Токтогула, Тимирязева, Бакаева, Ахунбаева, Юго-Западной, улица Лумумбы, 149;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Коллективная, Ак-Тилек-2, 3), отрезки улицы Ганди, переулок Первомайский;
- 12.00-15.00 — отрезки улиц Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Достук, Жаштык, Мыскал;
- 15.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Можайской, переулки Багижский, Боровской, село Маевка (улица Набережная).
- 10.00-24.00 — район, ограниченный улицами Усенбаева, Куренкеева, БЧК, Элебесова, Аул, Керамической, Хвойной.
У кого намечается той
Алымбек Бактыбеков
Родился 14 августа 1991 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
Во Фрунзе открылся ЦУМ
14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».
Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.
Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова
В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.
С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».
Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.
Куда сходить
