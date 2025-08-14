В Бишкеке 14 августа переменная облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — «Городок строителей», 6;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», улица Анкара, 36/2, отрезки улиц Токтогула, Ибраимова, Киевской, Шопокова;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 35, отрезки улиц Токтоналиева, Джаманбаева, Токтогула, Тимирязева, Бакаева, Ахунбаева, Юго-Западной, улица Лумумбы, 149;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Коллективная, Ак-Тилек-2, 3), отрезки улицы Ганди, переулок Первомайский;

12.00-15.00 — отрезки улиц Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Достук, Жаштык, Мыскал;

15.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Можайской, переулки Багижский, Боровской, село Маевка (улица Набережная).

10.00-24.00 — район, ограниченный улицами Усенбаева, Куренкеева, БЧК, Элебесова, Аул, Керамической, Хвойной.

У кого намечается той

Алымбек Бактыбеков Родился 14 августа 1991 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Во Фрунзе открылся ЦУМ

Фото tsum.kg. ЦУМ в городе Фрунзе

14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».

Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.

Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова

В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.

С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».

Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.

