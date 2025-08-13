В Бишкеке 13 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — «Городок строителей», 5;

9.30-18.00 — 9-й микрорайон, улицы Суеркулова, 2, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 6Б; Байтик-Баатыра, 6, 6А, 8;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 33, отрезки улиц Джаманбаева, Худайбергенова, Токтоналиева, бульвара Эркиндик, улицы Иваницина, Тыныстанова, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Муромской, Проектируемой, Ынтымак, Сон-Кол, Адилет, Лумумбы, 143, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Власова, Месароша, 9 Января, село Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Тихая, Кыргызская, Логвиненко, переулок Заводской);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Саадаева).

12-13 августа — район, ограниченный улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева и Безымянной. Подробнее

Айсара Абдибаева

Родилась 13 августа 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день левшей

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990-м.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10 процентов населения Земли — левши.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Касымалы Джантошев

15 сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926-м он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928 году создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968-го.

Куда сходить

