13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.00 — «Городок строителей», 5;

9.30-18.00 — 9-й микрорайон, улицы Суеркулова, 2, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 6Б; Байтик-Баатыра, 6, 6А, 8;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 33, отрезки улиц Джаманбаева, Худайбергенова, Токтоналиева, бульвара Эркиндик, улицы Иваницина, Тыныстанова, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Муромской, Проектируемой, Ынтымак, Сон-Кол, Адилет, Лумумбы, 143, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Власова, Месароша, 9 Января, село Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Тихая, Кыргызская, Логвиненко, переулок Заводской);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Саадаева).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Горная Маевка (улицы Кыргызская, Дорожная, Проектируемая), Ленинское (улицы Садовая, Подгорная), Воронцовка, Аламедин (улица Пушкина);

9.00-17.00 — село Кара-Жыгач (улицы Бек-Тоо, кошара, Кургундей, ОсОО «Восход»).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Шопокова, Гоголя, Бакай, Пионерская, Октябрьская, Джамбула, Чайкина, Свердлова, Железнодорожная, Гагарина, Космическая, Толстого, Жданова, Абая, Федорова, Фурманова, Маяковского, Коммунистическая), села Кызыл-Дыйкан, Суусамыр;

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Салиева, Баатырбек);

13.00-17.00 — село Орто-Суу (улица Серкебаева).

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Тегирменти (кошары);

9.00-17.00 — село Кашкелен (улица Сматова);

9.00-18.00 — город Орловка (улица Чкалова).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Туз (улицы Джунушева, Дербишева);

9.30-18.00 — село Верхний Ичке-Суу, лыжные базы «ЗИЛ» и «Норус».

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу (улица Красно-Армейская), Беловодское (улица Ломоносова), Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Колхозная, Парковая, БЧК, Октябрьская, Крупская, Кавказская, Пролетарская), Беш-Корук (улица Токомбаева), Беш-Терек (кошары), Петровка (улицы Фрунзе, Заводская, Центральная, Южная, Черняхова, Гайдара, Советская, Луговая, 27 партсъезд, Строительная, Ломоносова, «Военный городок»), Садовое (улицы Токтогула, Ленина, Восточная, Украинская, Ключевая, Строительная, нижняя часть Садовой, Новостройка, Ынтымак).

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Студенческое (улица Беговая), Кашка-Баш (улицы Проектируемая, Орокская, Садовая, Исманова, Новостройка);

9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Фрунзе, Западная, Ленина, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Проектируемая, Степная, тупик Степной);

9.30-17.00 — села Ак-Жол (улицы Шопокова, Победы), Садовое;

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Юбилейная, Достук, Кирова, Фрунзе, Школьная, Достук, Свердлова, Кайназаровой, Ленина, Калинина, Ленинградская, Полевая, Ошская, Проектируемая, Весенняя, Набережная, Восточная, Московская, Мира, Победы, Садовая, Шопокова, Улан, Батаева, Восточная, Первомайская, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Первомайский, Ынтымак), 1 Мая (улица Калык);

8.00-18.00 — село Гавриловка (улицы Дружбы, Забайкальская, Тургенева, Молодежная, Южная, Фрунзе, Восточная, Скотобойня, Школьная, Овражная, Горького, переулки Забайкальский, Южный), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Победа, Школьная, Калинина, Новая, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Первомайская, Турганова, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Степная, Футбольная, Ленина, Промышленная, Репина, Космонавтов, Лермонтова, Фрунзе, Токтогула, Заводская, Машиностроительная, Гоголя, Восточная, Пионерская, Мира, Комсомольская, Горького, Панфилова, Полевая, переулок Зеленый), Романовка (улицы Разная, Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина, Жетиген, МТФ, Акимбаев).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка, Чалдовар (улица Ленина), Эркин-Сай (улицы Центральная, Токтогула), Тельман (улица Айтымбет).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Ленина, 366, Шопокова, Слободская, Кошевого, Ново-Покровская, Болеболаева), села Чуй (улицы Буранинская, Заречная, Сельская), Онбир-Жылга (улицы Кок-Каптал, Чуйская, Онбир-Жылга).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш (улицы Шакирова, Школьная), Токтоналиева (улица Юрьевская).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 —города Балыкчи (микрорайон « Сон-Коль», улицы Океева, Чапаева, Абдрахманова, Советская, Аманбаева), Каракол (улицы Искакова, Гоголя, Стаханова, Киевская, Гоголя, Пионерская, микрорайоны «Восход», 20, «Алтын казык», «Кирпичный завод», новостройка), села Токтоян, Чон-Тогузбай, Кен-Суу, Байзак, Жылуу-Булак, Чон-Таш, Конур-Олон, Кол-Тор;

8.00-18.00 — село Энилчек.

