В России в местах лишения свободы содержатся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана

В России в местах лишения свободы находятся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Бакыт Кадыров.

«Согласно официальным данным МВД РФ, только за первый квартал 2025 года на миграционном учете в стране числилось около 352 тысяч кыргызстанцев. При этом заключено 680 тысяч трудовых и гражданско-правовых договоров, что объясняется возможностью одного человека иметь несколько контрактов или работать удаленно из КР», — сообщил он.

Отмечается, что, по данным МВД России, к началу августа в отношении граждан Кыргызстана составлено около 224 тысяч административных протоколов, 3 тысячи 748 человек выдворены, а 292 депортированы.

Бакыт Кадыров подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывают сведения по преступности. В первом квартале этого года граждане КР совершили в РФ 1 тысячу 429 преступлений, из них:

288 — в сфере незаконного оборота наркотиков;

435 — с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

173 — кражи.

На 1 апреля 2025-го в исправительных учреждениях России отбывали наказание 1 тысяча 347 кыргызстанцев, из них:

646 — за преступления, связанные с наркотиками;

181 — за посягательства на половую неприкосновенность;

93 — за разбой;

77 — за убийство.

Отмечается, что власти обоих государств продолжают диалог по улучшению условий пребывания граждан КР в РФ и снижению уровня правонарушений среди мигрантов.