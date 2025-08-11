Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью», принятый Жогорку Кенешем 18 июня этого года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон принят в целях реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Кыргызстан ратифицировал в 2019 году.

Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале написал, что изменилось в принятием закона.