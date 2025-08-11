18:42
Общество

12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Школьная, Мусулманкулова, Кожебергенова, Семетей, Северная).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 —город Каракол (улицы Искакова, Гоголя, Стаханова, Киевская, Гоголя, Пионерская, микрорайон «Восход», дом № 20, улица Алтын казык, кирпичный завод, новостройка), село Кичи-Орукту, город Балыкчи (микрорайон «Сон-Куль», улица Манаса);
  • 8.00-18.00 — села Ак-Чий, Кызыл-Кия, Энилчек.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — село Озгоруш.
4
Нарынская область
  • 10.00-17.00 — села Кенеш, Доболу;
  • 9.00-17.00 — село Чон-Добо.
