12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Школьная, Мусулманкулова, Кожебергенова, Семетей, Северная) .

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 —город Каракол (улицы Искакова, Гоголя, Стаханова, Киевская, Гоголя, Пионерская, микрорайон «Восход», дом № 20, улица Алтын казык, кирпичный завод, новостройка), село Кичи-Орукту, город Балыкчи (микрорайон «Сон-Куль», улица Манаса);

8.00-18.00 — села Ак-Чий, Кызыл-Кия, Энилчек.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — село Озгоруш.

4 Нарынская область Нарынская область