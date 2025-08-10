В Бишкеке 10 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-15.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улицы Орокская, Кырк-Кербен, Кочкор-Ата);
- 9.00-17.00 — отрезки проспектов Манаса, Чуй;
- 12.00-18.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек).
У кого намечается той
Эрбол Султанбаев
Родился 10 августа 1991 года. Посол Кыргызстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ по совместительству.
Памятные даты
День строителя Кыргызской Республики
День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.
Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.
Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок
В 1876 году в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.
Расстояние между городами составляло 13 километров.
Люди, которые меняли мир
Родился акын Камчы Жунусов
В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.
Печататься начал с 1945-го.
Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.
С 1947-го — член Союза писателей СССР, с 1958 года — член Союза журналистов СССР.
Умер в 1988-м.
Родился профессор Эркин Арабаев
Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.
В 1962-м возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Константина Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.
Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.
Эркин Арабаев — видный ученый-аграрник страны, автор около ста опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.
За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».
Был депутатом Верховного Совета Киргизии трех созывов (1967-1980).
Родился певец Эрмек Мойдунов
Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.
Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и оркестре народных инструментов имени Карамолдо Орозова.
Известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Один из первых теноров отечественной национальной эстрады.
Умер в 2015-м.