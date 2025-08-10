00:21
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-15.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улицы Орокская, Кырк-Кербен, Кочкор-Ата);
  • 9.00-17.00 — отрезки проспектов Манаса, Чуй;
  • 12.00-18.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек).

У кого намечается той

Эрбол Султанбаев

Родился 10 августа 1991 года. Посол Кыргызстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ по совместительству.

Памятные даты

День строителя Кыргызской Республики

Государственного архива Кыргызстана
Фото Государственного архива Кыргызстана. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.

Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок

В 1876 году в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.

Расстояние между городами составляло 13 километров.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Камчы Жунусов

В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.

Печататься начал с 1945-го.

Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.

С 1947-го — член Союза писателей СССР, с 1958 года — член Союза журналистов СССР.

Умер в 1988-м.

Родился профессор Эркин Арабаев

Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.

В 1962-м возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Константина Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.

Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.

Эркин Арабаев — видный ученый-аграрник страны, автор около ста опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.

За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».

Был депутатом Верховного Совета Киргизии трех созывов (1967-1980).

Родился певец Эрмек Мойдунов

Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и оркестре народных инструментов имени Карамолдо Орозова.

Известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

