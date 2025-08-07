19:07
Общество

8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — улица Лермонтова, 2, 4, 6, 8;
  • 9.30-18.00 — 5-й микрорайон, СШ № 3, детский сад № 138;
  • 9.00-13.00 — отрезок улицы Бокомбаева;
  • 9.00-16.00 — микрорайон «Джал», 25, отрезки улиц Курчатова, Боромбаевой;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Адилет, Ийгилик, Сон-Кол, Муромской, Лумумбы, село Верхний Орок (улицы 9-я, Орокская, Кырк-Кербен, Кочкор-Ата);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, Фрунзе, Абдрахманова;
  • 9.00-15.00 — микрорайон «Достук»;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Манаса, Тюменской, Осипенко, Пржевальского, переулок Кемеровский;
  • 9.00-19.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1 — Тендик-16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-я — 16-я, Нооруз, Эл-Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Ак-Буура, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек Ата, переулок Чыгыш), Северная объездная дорога;
  • 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы Береговая, Дорожная);
  • 12.00-18.00 — село Рассвет (улицы Дружба, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная);
  • 15.00-17.00 — отрезки улиц 9 января, Власова, Волковой, Ильменской, Лумумбы, Троицкой, Садыгалиева, Очаковской.
2
Нарынская область
  • 10.00-18.00 — село Жерге-Тал;
  • 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
  • 9.00-19.00 — села Терек, Казарман, городок «Нуржайык», 14, 15, 17, 19, 20;
  • 9.30-19.00 — село Ат-Баши;
  • 8.30-17.00 — село Жер-Кочку;
  • 10.00-17.00 — села Байзак, Ак-Татыр.
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — села Бурма-Суу, Ак-Булак;
  • 9.00-18.00 — село Маман.
