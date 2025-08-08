В Бишкеке 8 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.30 — улица Лермонтова, 2, 4, 6, 8;
- 9.30-18.00 — 5-й микрорайон, СШ № 3, детский сад № 138;
- 9.00-13.00 — отрезок улицы Бокомбаева;
- 9.00-16.00 — микрорайон «Джал», 25, отрезки улиц Курчатова, Боромбаевой;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Адилет, Ийгилик, Сон-Кол, Муромской, Лумумбы, село Верхний Орок (улицы 9-я, Орокская, Кырк-Кербен, Кочкор-Ата);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, Фрунзе, Абдрахманова;
- 9.00-15.00 — микрорайон «Достук»;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Манаса, Тюменской, Осипенко, Пржевальского, переулок Кемеровский;
- 9.00-19.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1 — Тендик-16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-я — 16-я, Нооруз, Эл-Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Ак-Буура, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек Ата, переулок Чыгыш), Северная объездная дорога;
- 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы Береговая, Дорожная);
- 12.00-18.00 — село Рассвет (улицы Дружба, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная);
- 15.00-17.00 — отрезки улиц 9 января, Власова, Волковой, Ильменской, Лумумбы, Троицкой, Садыгалиева, Очаковской.
Памятные даты
Международный день альпинизма
Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.
Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.
Международный день офтальмологии
Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.
Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.
Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.
Всемирный день кошек
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.
Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Хаким Бебезов
Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.
Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».
Родился искусствовед Сарман Асанбеков
Родился 8 августа 1935 года в колхозе «Коммунизм» Таласской области. Искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Работал научным сотрудником Киргизского государственного музея изобразительных искусств (1958-1961), заведующим учебной частью (1961-1963), затем директором Фрунзенского художественного училища (1968-1975), заведующим отделом искусства еженедельника «Кыргызстан маданияты» (1968), заведующим редакцией искусства Киргизской советской энциклопедии (1975-1977). С 1977-го работал заведующим редакцией литературы по искусству в издательстве «Кыргызстан».
С 1980 года — член Союза художников и Союза писателей СССР.
Умер 30 марта 2009-го.
Куда сходить
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.