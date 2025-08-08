В Бишкеке 8 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — улица Лермонтова, 2, 4, 6, 8;

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, СШ № 3, детский сад № 138;

9.00-13.00 — отрезок улицы Бокомбаева;

9.00-16.00 — микрорайон «Джал», 25, отрезки улиц Курчатова, Боромбаевой;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Адилет, Ийгилик, Сон-Кол, Муромской, Лумумбы, село Верхний Орок (улицы 9-я, Орокская, Кырк-Кербен, Кочкор-Ата);

13.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, Фрунзе, Абдрахманова;

9.00-15.00 — микрорайон «Достук»;

9.00-18.00 — отрезки улиц Манаса, Тюменской, Осипенко, Пржевальского, переулок Кемеровский;

9.00-19.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1 — Тендик-16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-я — 16-я, Нооруз, Эл-Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Ак-Буура, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек Ата, переулок Чыгыш), Северная объездная дорога;

10.00-17.00 — село Пригородное (улицы Береговая, Дорожная);

12.00-18.00 — село Рассвет (улицы Дружба, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная);

15.00-17.00 — отрезки улиц 9 января, Власова, Волковой, Ильменской, Лумумбы, Троицкой, Садыгалиева, Очаковской.

Памятные даты

Международный день альпинизма

Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.

Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

Международный день офтальмологии

Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.

Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.

Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Хаким Бебезов

Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.

Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».