Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Мобильные станции для замера качества воздуха установят в Бишкеке

Мобильные станции для замера качества воздуха установят в Бишкеке, сообщил вице-мэр города Рамиз Алиев, выступая на конференции, посвященной вопросам зеленой реновации.

По его данным, сейчас доля выбросов столичной ТЭЦ составляет от 3 до 6 процентов.

Вице-мэр отметил, что планируется перевод электростанции на более экологические источники топлива через два года. В мэрии также обсуждают вопрос перевода теплоцентрали с угля на газ. Однако Рамиз Алиев считает, что это не избавит Бишкек от смога полностью.

Одним из основных загрязнителей воздуха в городе являются транспортные средства. В связи с этим два года назад более 3 тысяч микроавтобусов заменены газомоторными автобусами и приобретены электробусы, сказал чиновник.

Он добавил, что готовится масштабная высадка деревьев в сентябре-октябре 2025 года и марте-апреле 2026-го, продолжается строительство мусоросжигающего завода, запуск которого запланирован на декабрь.
