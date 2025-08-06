16:24
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Общество

Президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в Иссык-Кульской области

Фото пресс-службы президента

Сегодня президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в селе Бает Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Завод выпускает инертные материалы, товарный бетон и модульные железобетонные конструкции. На предприятии современное оборудование и автоматизированная система управления производством.

По данным компании, мощность ее дробильного комплекса достигает 1 тысячу тонн за смену, завод способен производить до 120 кубометров товарного бетона в час. На предприятии работают 60 человек, но в будущем число сотрудников может вырасти до 150.

Общий объем привлеченных инвестиций — $4,5 миллиона.

Учредитель предприятия «Тундук Бетон» Бакыт Айдаров отметил, что использование модульных железобетонных конструкций позволяет значительно ускорить строительство. В качестве примера он привел здание районного управления по градостроительству в Чолпон-Ате площадью 400 квадратных метров, которое планируют возвести всего за 10 дней.

Садыр Жапаров подчеркнул важность использования потенциала завода для реализации масштабных жилищных программ. «Уже 8 августа в Караколе 450 семей получат ключи от новых квартир. Мы должны задействовать все возможности, чтобы ускорить темпы строительства по всей стране», — отметил он.

Президент добавил, что в Чолпон-Ате на территории бывшего аэропорта также начали строить жилой комплекс Госипотечной компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338710/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят упростить выдачу разрешительных документов на строительство
Президент подписал изменения в законы о госимуществе и ГЧП
В КР установили жесткий лимит на отклонение от смет при строительстве дорог
Электронные сертификаты для строителей вводит кабмин Кыргызстана
Глава кабмина Кыргызстана поздравил строителей с профессиональным праздником
Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана
Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»
В 2024 году рост строительной отрасли в КР был самым высоким среди стран СНГ
Кабмин КР оптимизировал выдачу лицензий и сертификатов в сфере строительства
В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
6 августа, среда
16:01
Президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в Иссык-Кульской области Президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в ...
15:30
Здание школы № 23 в Бишкеке готовят к сносу
15:21
Сотни сотрудников милиции, экскаваторы и слезы: снос домов в «Кок-Жаре»
15:05
На 20 дней раньше началась уборка зерновых в Джалал-Абадской области
14:49
По подозрению в коррупции задержали начальника отдела МЧС Кыргызстана