Президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в Иссык-Кульской области

Сегодня президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в селе Бает Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Завод выпускает инертные материалы, товарный бетон и модульные железобетонные конструкции. На предприятии современное оборудование и автоматизированная система управления производством.

По данным компании, мощность ее дробильного комплекса достигает 1 тысячу тонн за смену, завод способен производить до 120 кубометров товарного бетона в час. На предприятии работают 60 человек, но в будущем число сотрудников может вырасти до 150.

Общий объем привлеченных инвестиций — $4,5 миллиона.

Учредитель предприятия «Тундук Бетон» Бакыт Айдаров отметил, что использование модульных железобетонных конструкций позволяет значительно ускорить строительство. В качестве примера он привел здание районного управления по градостроительству в Чолпон-Ате площадью 400 квадратных метров, которое планируют возвести всего за 10 дней.

Садыр Жапаров подчеркнул важность использования потенциала завода для реализации масштабных жилищных программ. «Уже 8 августа в Караколе 450 семей получат ключи от новых квартир. Мы должны задействовать все возможности, чтобы ускорить темпы строительства по всей стране», — отметил он.

Президент добавил, что в Чолпон-Ате на территории бывшего аэропорта также начали строить жилой комплекс Госипотечной компании.