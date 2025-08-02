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Общество

В Бишкеке задержали женщину за дачу взятки сотрудникам милиции

Сотрудниками УВД Ленинского района совместно со Службой внутренних расследований МВД КР по городу Бишкеку задержана гражданка за попытку дачи взятки должностному лицу Следственной службы с целью прекращения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, ранее в УВД с заявлением обратилась жительница столицы К.А., сообщившая, что неизвестная женщина, угрожая ее несовершеннолетней дочери, принуждала последнюю к вступлению в интимные связи с мужчинами за денежное вознаграждение.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 (содействие проституции и разврату) Уголовного кодекса КР.

30 июля 2025 года во время допроса по уголовному делу гражданка Б.Т., 1977 года рождения, предложила сотрудникам милиции взятку за прекращение уголовного преследования, о чем было незамедлительно доложено руководству управления. 1 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий при передаче денежных средств в размере 100 тысяч сомов в одном из служебных кабинетов УВД Ленинского района гражданка Б.Т. задержана с поличным.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 (дача взятки) УК КР.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338305/
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