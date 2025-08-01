2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Достоевского);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);
- 9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);
- 9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая).
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Гроздь (улица Садовая), Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Белинская, Новолинейная, Советская), Эркин-Сай (улицы Чекирова, Токтогула), 15-го партсъезда (улица Центральная), Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный);
- 9.00-16.00 — село Ивановка (улицы Украинская, Южная).