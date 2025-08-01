2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Достоевского);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая).

2 Чуйская область Чуйская область