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Общество

2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Достоевского);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);
  • 9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);
  • 9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая).
2
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Гроздь (улица Садовая), Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Белинская, Новолинейная, Советская), Эркин-Сай (улицы Чекирова, Токтогула), 15-го партсъезда (улица Центральная), Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный);
  • 9.00-16.00 — село Ивановка (улицы Украинская, Южная).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338263/
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