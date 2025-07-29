30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.30 — микрорайон «Асанбай», 2/1, отрезки улиц Токомбаева, Сухэ-Батора;

10.00-14.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Фрунзе, Огонбаева, переулок Кирова;

9.30-18.00 — микрорайон «Асанбай», 2, 3, 4, 8, 8/2, 8/3, 9, 10, 11;

0.00-5.00 — отрезок улицы Толстого;

9.00-15.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улицы Орок, Ашпара);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Нур-Ордо, Каркыра, Кара-Булак, Бар-Булак, Гул-Ордо, Бугу-Эне, Солтон-Сары), отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Проектируемой, Огуз-Ата, Кырк-Кыз, микрорайон «Джал» 18, жилмассив «Тынчтык»;

13.00-20.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кочкор-Ата);

9.00-13.00 — село Мраморное (улица Новая);

11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Новая, Гагарина);

9.00-17.00 — жилмассив «Жениш».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Байбосун, Большевик, Ткачева, Сарбагыш, Токсумаков, Карыпбай, 18 км, Кенжекунова, Сагыналы, Таранчиева, Масадык, Ордобай Карымбай, Молдобай Туйтен, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы Мурзакул, Жапаров Жумадил, Асанкулов Азиз, Ташматов Темир, переулок Бакбаев, дачи), Кара-Жыгач (улицы Бакая, Кондучалова, Контур), Торт-Гуль (улицы Куланова, Мадиева, Тулеева), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Малая ГЭС), Каирма (улицы Каирминская, Актюбинская, Строительная), Таш-Добо (улицы Дачная, Озгоруш, Нарынская, Южная, Ала-Тоо, Абыкан-Ата, Бегельдинова, переулок Колхозный, улицы Ленина, Комсомольская, Больничная, Жоробаевой, Кооперативная, дачи «Восход», улицы Советская, Горького, Кашка-Суу, жилмассивы 32, 40 га), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулок Зеленый, улицы Айбулак, Кутманова, Бейшембаева, Молодежная, Эсенбай-Ата, Омурзакова, Доскожоева, Арычная), Малиновка (улицы Центральная, Малиновая, Подгорная, Дачная, Набережная, Оро-Баши, дачи «Горный воздух»), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Достук, Актам, дачи «Наука», «Восход», улицы Кашка-Суу, Школьная), Байтик (улицы Береговая, Байтика, Гидрогеолог, Новостройка, дачи «Жазуучу»);

10.00-17.00 — село Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманов, Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Калинина), Суусамыр, Полтавка (улица Октябрьская);

9.00-13.00 — село Алексеевка (улицы Космонавтов, Школьная, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Центральная, Лермонтова, Новостройка, Ватутина, Фрунзе);

9.00-12.00 — село Сосновка (улица Фрунзе);

13.00-17.00 — село Сосновка (улица Первомайская).

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — город Кемин (микрорайон «Черемушки»);

9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Эгимбаева), Шабдан (кошара).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Дивазова, Фрунзе, Гагарина, Школьная, Ленина).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, переулок Комсомолский, улицы Октябрьская, Красно-Армейская, Королева, Московская, городок АДСК), Ак-Суу (улицы Ченевешского, Чкалова, Энгельса), Беш-Корук (улица Токтобаева), Сретенка (улицы Центральная, Ленина).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Мира, Атбашинская, Степная, Высоцкого, Разная, Пушкина, Птицефабрика), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье Айзабекова, ГЭС, Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис, Бапанова, Каракинова, кошара), Конуш (улицы Айдаркана, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Западная, Кебекбаева, Шаршенова, Новостройка), дачи («Эдельвейс», «Электромеханик»), Саз (улица Бекбалаева, кошара), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Жайчи, Кашка-Суу, Рысалиева), Орок (улицы 2-я Кавказская, Мотукеева, Шарбашатская, Проектируемая), Джал (улицы Нижняя, Асамбаева, Проектируемая, Аязбек, Мамбет), Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Пушкина, Токтогула, Колхозная, Усупбаева, Южная, Учительская, Ошская, Молодежная, Тынчтык, Пишпек, Ворошилова, Луговая, Ала-Арчинская, Деповская, Советская, Пограничная, Западная), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Западная, Пограничная, Крупская, Ала-Арчинская, жилмассив «Тынчтык»), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Пограничная, Южная, Горького, Школьная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Полярная, Проектируемая, тупик Советский, улицы Кирова, Токтогула).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Ленина, Советская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Родниковая, Верхне-Луговая), села Акматбек, Чуй (улицы Мельничная, Советская).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный), Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная).

3 Нарынская область Нарынская область

16.00-18.00 — села Ийри-Суу, Тош-Булак;

10.00-17.30 — село Оттук;

10.00-12.00 — город Нарын (ЖБИ, школа имени Ленина, здание МЧС, улица Рудаки, «Плаза», УТРК «Нарын», парк «Тянь-Шань»);

9.30-18.00 — село Жерге-Тал;

9.30-19.00 — село Конорчок;

9.00-18.00 — село Карла Маркса.

4 Талаская область Талаская область