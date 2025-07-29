Кыргызстан и Китай будут вместе охранять руины древнего городища Ак-Бешим

Городище Ак-Бешим (Суяб), расположенное в Чуйской долине, будут совместно охранять экспертные группы Кыргызстана и КНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайская панорама».

Фото из архива. Городище Ак-Бешим

Две страны создали совместную лабораторию по сохранению культурного наследия на базе Исследовательской академии Дуньхуана. Стороны уже завершили комплекс предварительных работ на территории Ак-Бешима и разработали план консервации, который ляжет в основу дальнейшего сохранения и использования объекта, говорится в сообщении.

В дальнейшем лаборатория займется и другими культурными памятниками Шелкового пути и охраной наследия государств — участников инициативы «Один пояс — один путь», что превратит ее в международную платформу научно-исследовательского сотрудничества.

Городище Ак-Бешим является частью объекта «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора» — претендента на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По преданию, здесь родился великий китайский поэт династии Тан Ли Бо (701-762/763 годы).

Ак-Бешим (Суяб) — раннесредневековый город Чуйской долины, находившийся на Великом шелковом пути. Остатки города отождествляются с руинами у современного села Ак-Бешим, в шести километрах к юго-западу от Токмака.

Возник в V-VI веках как одно из самых восточных поселений согдийских купцов на Шелковом пути.

С выделением Западно-тюркского каганата Суяб стал его столицей. В 648-719 годах служил одной из самых западных крепостей Танской империи.

В Суябе обнаружены следы самого древнего христианского памятника на территории КР — это небольшая несторианская церковь VII-VIII веков.

Суяб окончательно заброшен в связи со строительством Баласагуна в XI веке.