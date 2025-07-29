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Общество

В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн

В Кыргызстане набирает обороты скандал, связанный с конкурсом на написание нового государственного гимна. В соцсетях появились скриншоты текстов, якобы отобранных конкурсной комиссией. На них — правки и пометки экспертов: где-то не устроила рифма, где-то текст назвали излишне пафосным, а в одном случае и вовсе усмотрели трайбалистские мотивы.

Особое внимание общественности привлек тот факт, что, по мнению некоторых пользователей, все пять текстов, прошедших в финал, написаны одним и тем же человеком, несмотря на то, что официально приз поделили между пятью разными авторами.

«Комиссия выбрала пять проектов текста нового гимна, получивших наивысшие баллы согласно установленным критериям. Несмотря на то что я никогда в жизни не имел никакого отношения к гимнам, все же выразил свое светское мнение. Формально приз поделили между пятью людьми, но видно, что все эти пять вариантов текста принадлежат одному перу. Иначе говоря, 1,5 миллиона + 1 миллион + 0,5 миллиона + 0,25 миллиона + 0,25 миллиона = 3 миллиона 500 тысяч сомов кто-то подмел под себя», — пишет один из авторов публикации.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн

Пока организаторы конкурса не прокомментировали подлинность опубликованных материалов и подозрения в непрозрачности процедуры. Общественность требует официальных разъяснений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337772/
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