29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.00 — отрезки улицы Ахунбаева, переулок Терский;

10.00-14.30 — отрезки улиц Курманджан Датка, Фрунзе, Огонбаева, переулок Кирова;

14.00-18.00 — улица Скрябина, 76, 76а, 78, 78а;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Арпа, Долон-Бай, Кыргын), «Нижний Орок» (улица Арчалуу), микрорайон «Джал», 15, отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Ильменская, 64а, село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Строительная, Восточная);

9.00-14.00 — село Мраморное (улицы Южная, Урожайная, Кольцевая, Целинная);

11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Ынтымак, Новая);

14.00-17.00 — село Мраморное (улица Северная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Чуйская, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Молодежная, Фрунзе, Токтогула, 6-й распред, Ленина, Лермонтова, Пушкина, Озерная, Крупской), Ленинское (улицы Алма-Атинская, тупик Алма-Атинский, ПМК-3), Кок-Жар (улицы Егимбаева, Конур-Осмон, Сейтек), Торт-Куль (улица Куланова), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Какебаева, Эшимкулова, садовое товарищество «Победа», улицы Новая, Жайлобай-Ата, Проектируемая), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Калинина, Чкалова, Северная, Комсомольская, Кирова, Луганская, Мичурина, Набережная).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Сосновка (улица Первомайская), город Кара-Балта (квартал «Ковровщиков», 1-26, улицы Свердлова, Пионерская, Октябрьская, Гоголя, Жданова, Шопокова, Чайкина, Джамбула, Железнодорожная, Толстого, Космическая, Абая, Федорова, Коммунистическая, Космонавтов).

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — село Кашкелен (улицы Сматова, Токтогула), поселок Ак-Туз (улица Центральная).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Чеченова, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Линейная, 137-367, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, 402-672, Шевченко, Жаштык);

9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Западная, Ленина, Ванахуна, Фрунзе, Конечная, Гагарина).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Школьная, Комсомольская, от Дружбы до Татарской, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская, Гагарина, Карачаева, Пушкина, Дружбы, Спортивная, Почтовая, Пионерская), Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина, Центральная, Крупская, Новая, кошары), Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская, Красноармейская).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова, Колхозная, Лавровых, Свердлова, Садовая, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Школьная, Бейшеналиевой, Чапаева, Учительская, Баетова, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная), Жаны-Жер (улицы Спортивная, Правды, Школьная), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Фрунзе, Правда, Свобода, Строительная, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ключевая, Белинского, Труда, Ленина, переулок 40 лет Победы), Тош-Булак (улицы Четинди, Советская);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Баетова, Советская), Чон-Джар (улица Термечикова);

9.30-17.00 — село Нижне-Чуйское.

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Ленина), Келечек (улицы Набережная, Береговая);

8.00-17.00 — село Первомайское.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина), Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная).

Чуйский РЭС

13.00-17.00 — город Токмак (улицы Кирова, Ломоносова, Коммунальная, Комсомольская, Матросова, Жантаева, Ключевая, Горького, Больничная, Веселая, Зеленая, Верхне-Луговая, Набережная, Киргизская, Тюлебердиева, Нижне-Луговая, Ленина, Речная);

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Жамансариева, Чичерина, Ленина, Жапарова, Октябрьская, Московская, Ынтымак, Тыныстанова, 62), пгт Пристань, села Ой-Булак, Ак-Булун, Фрунзе, Кутургу, Боконбаево;



9.00-18.00 — села Ак-Суу, Лесное, Энилчек.

4 Талаская область Талаская область